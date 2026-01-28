Ana Redondo va a hacer buena a Irene Montero: la defensora de las pulseras de Aliexprés ahora las desecha por unos nuevos dispositivos

La ministra socialista de Igualdad, que durante meses negó los fallos, defendió a capa y espada el sistema Cometa y llegó a decir que «salva vidas cada día», anuncia ahora un cambio radical: adiós a las polémicas pulseras y hola a las tobilleras electrónicas con «mejoras técnicas».

Ana Redondo ha dado un giro de 180 grados. Tras defender con uñas y dientes las pulseras telemáticas del sistema Cometa —esos mismos dispositivos que la oposición, fiscales, jueces y hasta víctimas calificaron de «defectuosos», «manipulables» y comprados a precio de saldo en plataformas como AliExpress o Alibaba—, ahora anuncia su sustitución por tobilleras electrónicas con supuestas «mejoras antivandálicas».

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero de 2026 la contratación de un nuevo sistema valorado en 111 millones de euros que, según Igualdad, incorporará materiales más resistentes, sensores avanzados, tecnología eSIM (para evitar la extracción de la tarjeta), mayor duración de batería y un plazo máximo de 24 horas para sustituir dispositivos averiados. La gran novedad: la mayoría de los aparatos pasarán de llevarse en la muñeca a colocarse en el tobillo, precisamente para dificultar su manipulación por parte de los agresores.

¿Es casualidad o reconocimiento tácito de que el modelo anterior era un fiasco?

Porque durante el escándalo de septiembre y octubre de 2025, Redondo repitió machaconamente que «las pulseras funcionan», que «el sistema Cometa salva vidas a diario» y que era «radicalmente falso» que procedieran de AliExpress. Incluso pidió «disculpas» a las víctimas… no por los fallos, sino por el «ruido» mediático que, según ella, las inquietaba.

Los hechos, sin embargo, hablan solos: la Fiscalía General del Estado ya alertó en su memoria de 2025 de que los errores técnicos (pérdida de datos, fallos en la geolocalización, descargas interrumpidas tras el cambio de proveedor en 2024) provocaron sobreseimientos y absoluciones de agresores por falta de pruebas. Jueces de audiencias provinciales llevaban meses denunciando «disfunciones».

Y la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, María Ángeles Carmona, llegó a advertir personalmente a Redondo en enero de 2024 que los nuevos dispositivos eran poco fiables y que se podían comprar por 20 euros en webs chinas.

Irene Montero, artífice del cambio al proveedor más barato (que redujo el coste por pulsera de 591 a 384 euros mensuales), ya no está en el Ministerio, pero su legado sigue pesando. Ahora es Ana Redondo quien, tras meses de negacionismo, se ve obligada a tirar la toalla con las pulseras y apostar por tobilleras.

La pregunta que flota en el ambinte es demoledora: ¿cuántas mujeres estuvieron desprotegidas mientras la ministra socialista insistía en que todo iba bien? ¿Cuántos maltratadores se beneficiaron de fallos técnicos que la propia Redondo minimizó llamándolos «incidentes puntuales» o «menos del 1%»?

Lo cierto es que Ana Redondo va a terminar por hacer buena a Irene Montero: si la de Podemos fue criticada por elegir dispositivos baratos y defectuosos, la socialista ha tardado más de un año en reconocer que había que cambiarlos.

Al final, entre las dos, han convertido un sistema que debería salvar vidas en un carrusel de polémicas, licitaciones cuestionadas y rectificaciones a regañadientes.