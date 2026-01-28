Esther Palomera ‘vomita’ un dato pringoso para intentar contrarrestar la somanta de palos de Ayuso a Puente

Ya lo dice el clásico.
Cuando un tonto, en este caso una tonta, sigue un camino y este se termina, el tonto seguirá en sus trece.
Algo así le sucedió a Esther Palomera en el programa ‘Hora 25‘ (Cadena SER) que no tuvo mejor ocurrencia que sacar a relucir el comodín de las 7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante los primeros embates de la pandemia por el Covid-19.
Todo, evidentemente, para intentar contrarrestar la somanta de palos que Isabel Díaz Ayuso le estaba propinando a Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno Sánchez, a cuenta de su errática gestión en materia ferroviaria y que provocó la muerte de 45 personas en Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de un Iryo y el posterior choque con un Alvia:
Hemos visto a un Ayuso, que como siempre ha decidido transitar por una vía absolutamente unilateral, exigir responsabilidades de inmediato, cargar contra el ministro Puente y contra todo el gobierno, y dibujar un país caótico en el que reina el desgobierno. Esta es la estrategia de Ayuso, con palabras tremendamente gruesas, y con una iniciativa que ha sorprendido a todo el mundo, teniendo en cuenta que ya hay convocado un funeral de Estado, y es esa misa en la Almudena que ella ha decidido consigo misma pedir al arzobispo de Madrid, no sabemos si para hacer bueno el refrán esté de a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, por un lado reza y por otro atiza. Bueno, pues si es su deseo irse a rezar, no sabemos qué día que lo haga.
De paso, mete también en el saco a Cayetana Álvarez de Toledo (PP):
Pero a mí no me parece apropiado que haya quien siga, porque la habrá, y de hecho en las últimas horas también lo ha habido, como Cayetana Álvarez de Toledo, siga la estrategia de Ayuso. Creo que hay que respetar los tiempos.
Y tiró del vomitivo mantra de los muertos en las residencias madrileñas:
Creo además que no se puede hablar, como ella ha hablado, de la ley del silencio, cuando el ministro de Transportes ha dado dos ruedas de prensa en menos de 72 horas y ha tenido más de una docena de entrevistas con todo tipo de medios de comunicación, algo que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid estamos esperando, después del fallecimiento de las 7.291 personas mayores que murieron en las residencias, y que la Comunidad de Madrid no ha tenido a bien investigar y no ha adoptado o no ha asumido responsabilidades políticas al respecto. Quiero decir que cuando se le pregunta a Ayuso por la gestión de la Comunidad de Madrid, nunca tiene palabras, pero para valorar, enjuiciar e insultar a miembros de otros gobiernos, sí.