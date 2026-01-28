Esther Palomera ‘vomita’ un dato pringoso para intentar contrarrestar la somanta de palos de Ayuso a Puente

Ya lo dice el clásico.

Cuando un tonto, en este caso una tonta, sigue un camino y este se termina, el tonto seguirá en sus trece.

Algo así le sucedió a Esther Palomera en el programa ‘Hora 25‘ (Cadena SER) que no tuvo mejor ocurrencia que sacar a relucir el comodín de las 7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante los primeros embates de la pandemia por el Covid-19.

Todo, evidentemente, para intentar contrarrestar la somanta de palos que Isabel Díaz Ayuso le estaba propinando a Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno Sánchez, a cuenta de su errática gestión en materia ferroviaria y que provocó la muerte de 45 personas en Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de un Iryo y el posterior choque con un Alvia:

Hemos visto a un Ayuso, que como siempre ha decidido transitar por una vía absolutamente unilateral, exigir responsabilidades de inmediato, cargar contra el ministro Puente y contra todo el gobierno, y dibujar un país caótico en el que reina el desgobierno. Esta es la estrategia de Ayuso, con palabras tremendamente gruesas, y con una iniciativa que ha sorprendido a todo el mundo, teniendo en cuenta que ya hay convocado un funeral de Estado, y es esa misa en la Almudena que ella ha decidido consigo misma pedir al arzobispo de Madrid, no sabemos si para hacer bueno el refrán esté de a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, por un lado reza y por otro atiza. Bueno, pues si es su deseo irse a rezar, no sabemos qué día que lo haga.

De paso, mete también en el saco a Cayetana Álvarez de Toledo (PP):

Pero a mí no me parece apropiado que haya quien siga, porque la habrá, y de hecho en las últimas horas también lo ha habido, como Cayetana Álvarez de Toledo, siga la estrategia de Ayuso. Creo que hay que respetar los tiempos.

Y tiró del vomitivo mantra de los muertos en las residencias madrileñas: