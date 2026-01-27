‘Bocachancla’ Puente destina 142.000 euros a controlar a los periodistas y a vigilar la prensa y las redes sociales

Óscar Puente, conocido como Bocachancla por sus salidas de tono en las redes sociales, ha destinado 142.000 euros en 2025 exclusivamente para seguir de cerca lo que se dice en los medios y en plataformas digitales sobre su gestión.

Este desembolso de fondos públicos ha servido para contratar servicios que rastrean menciones, opiniones y posibles bulos en tiempo real.

Además, han salido a la luz más contratos del Ministerio de Transportes que ponen de manifiesto esta insistencia por conocer las opiniones de periodistas y usuarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez muestra una evidente preocupación por su imagen pública.

Puente, fiel a su estilo faltón en X (anteriormente Twitter), defiende estos gastos como una medida contra la desinformación. Sin embargo, algunos críticos perciben un deseo censor: buscar críticas para desmentirlas rápidamente, catalogándolas como fake news o BULO con letras mayúsculas.

En 2025, estos contratos incluyeron el análisis de medios impresos y digitales como ABC, El Mundo o Okdiario, así como redes sociales. La cifra exacta: 142.000 euros, según los datos más recientes.

Cabe recordar que en una entrevista, Carlos Alsina retrató al macarra Puente preguntando qué utilidad tenía esto para los ciudadanos, algo que el ministro no supo responder. En la misma conversación, el socialista se hizo la víctima para luego atacar a los periodistas críticos.

Más contratos públicos bajo la lupa

En las adjudicaciones se pueden encontrar:

Servicios de clipping y alertas para detectar noticias desfavorables a Puente.

Monitoreo de hashtags y tendencias en TikTok , Instagram y X relacionadas con el ámbito de Transportes.

, y relacionadas con el ámbito de Transportes. Análisis del sentimiento en los comentarios sobre inversiones en AVE y mantenimiento de vías.

Estos gastos son parte de una Brunete Pedrete, como algunos denominan la maquinaria sanchista -también llamada Equipo de opinión sincronizada- destinada a moldear el relato oficial.

Puente tuitea sin cesar, responde a periodistas como Vito Quiles con insultos y descalifica a quienes cuestionan su gestión tildándolos de seudomedios. Mientras tanto, el sistema ferroviario atraviesa dificultades: trenes auscultadores parados, incidentes récord en 2024 y dudas persistentes tras lo ocurrido en Adamuz.

Desinformación y verificación como justificación

Puente utiliza la desinformación como argumento para justificar sus acciones. Sin embargo, el propio ministro ha sido un propagador de bulos y desinformación.

Uno de los ‘últimos éxitos’ después del incidente en Adamuz, es haber etiquetado de bulo una información de El Mundo sobre trenes dañados y unidades de emergencias eliminadas, que luego terminó reconociendo.

Esta postura es una estrategia ya impulsada por Sánchez desde hace tiempo.

Sin embargo, la verificación parece fallar dentro del propio departamento. Puente descarta problemas humanos o falta de inversión en el mantenimiento tras lo sucedido en Adamuz, atribuyendo todo a un “defecto de fábrica” en la vía recién renovada. Pese a ello, expertos han criticado justamente la falta de controles de calidad en las vías como una de las razones del deterioro de la infraestructura.

La obsesión por supervisar la prensa entra en conflicto con crisis tangibles: según informes de la propia Adif, desde que Sánchez llegó al poder se han incrementado los incidentes ferroviarios, quejas sin precedentes y tensiones con los maquinistas.

Y mientras tantos, la hemeroteca vuelve a pasarle factura a Puente, al recordar su famosa frase: “En las redes se juega duro; si no lo haces, pasas desapercibido”.