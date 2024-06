¡Alucinante! Óscar Puente se victimiza con Carlos Alsina tras llamar «saco de mierda» a Vito Quiles

El insultador se pone ahora en el papel de víctima.

Óscar Puente rescata del baúl de los recuerdos sus dotes de actor y en la entrevista que este 27 de junio de 2024 le hizo Carlos Alsina en el programa ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) se disfrazó de corderito degollado.

Fue el propio entrevistador quien le sacó el tema a colación:

Le escuché el otro día en la entrevista con Héctor de Miguel que decía usted, Óscar Puente, que usted no es normal. Lo dice usted de sí mismo. Estaban con lo del saco de mierda. Le decía a usted, es verdad que no es normal Que un ministro llame saco de mierda con perdón a alguien. Quiero preguntarle directamente a usted en qué radica su no normalidad o su no muy normalidad.

El responsable del área de Transportes

Bueno, soy una persona que no maneja mucho la hipocresía, determinadas reglas públicas que obligan al parecer a ocultar lo que uno piensa, lo que uno siente, especialmente cuando ocupa un cargo público. En ese aspecto no soy normal. En alguno más también. Pero en este, que es el que nos trae al caso, ¿crees que la regla general en política es ocultar tu grado de humanidad, tus emociones? Yo creo que no estoy diciendo nada raro, ¿no? De hecho, lo que se dice es que eso es lo correcto. Que lo correcto en política es ocultar lo que uno siente. Es, oye, controlarse determinadas emociones, determinadas reacciones. Eso es lo habitual, ¿no? A lo mejor la palabra no es normal, sino inhabitual. Lo habitual y lo inhabitual.

Sobre el insulto a Vito Quiles, Puente negó el mismo y lo definió de esta guisa:

Es una descripción cruel, probablemente. Pero bueno, en fin, es lo que hay.

Y también puso en tela de juicio la acusación de que él fuese maleducado. Es más, llegó a victimizarse y a denunciar una campaña de acoso contra su persona:

Vamos a ver. Si viste la entrevista de Héctor, yo creo que el contexto es imprescindible. Si uno no sabe lo que padece quien reacciona así, pues a lo mejor le llama la atención. Y le produce estupor, ¿no? Qué exceso, ¿no? Si se conoce la historia, pues entonces a lo mejor ya no parece tan excesiva, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que se ponga el acento en la reacción y no en el acoso. El acoso al que nos someten algunos, ¿no? Un acoso absolutamente intolerable. Un acoso que abarca la vida familiar, la vida personal, que abarca cuestiones que nada tienen que ver con la política. Y que uno tiene que padecer todos los días. Que abarca incluso a los que le protegen.

De hecho aprovechó para acusar a Vito Quiles de haber ‘quemado’ el vehículo de la polémica y que el mismo ya no se pueda usar para tareas de vigilancia, cuando en realidad fue el propio Puente quien desveló la finalidad de ese coche: