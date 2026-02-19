‘Superman’ Rufián queda en ridículo por su cínica condena del burka

Gabriel Rufián huele el descalabro de la izquierda en las próximas elecciones ante el hartazgo de la clase trabajadora por los problemas provocados por los extremistas que nos gobiernan.

Y es que cada vez más gente se da cuenta de que no se puede ir de feminista por la vida a la vez que defiendes cómo el Islam impone todo tipo de discriminaciones a la mujer por el mero hecho de serlo. Ni toda la propaganda de la izquierda es capaz de vencer el sentido común que nos recuerda que obligar a una mujer a que se tape es una vejación.

Por eso anda el ínclito Rufián tratando de reposicionarse para camelar a quien se deje. Y a ver si así le vuelven a votar diciendo obviedades en foros de ultraizquierda como que el burka margina a la mujer. Sin embargo, en el Congreso acaba de votar en contra de prohibirlo.

Esta flagrante contradicción no ha pasado inadvertida en redes sociales y en X le han llovido las críticas por su cinismo y falsedad.

Marcos de Quinto, el ex vicepresidente mundial de Coca Cola, ha sido uno de los que lo ha visto muy claro y ha denunciado con un tweet demoledor cómo Rufián trata de apropiarse de propuestas que no son suyas:

Estos dos pícaros no son tan tontos como parecen: saben que VOX se está haciendo con su parroquia y por eso ahora buscan plagiar su programa y, así, poder seguir viviendo del cuento.

Acabarán diciendo que frenar la inmigración ilegal y abrir centrales nucleares “también es de… https://t.co/MnPl2wPBuY — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) February 18, 2026

Más irónico ha sido el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, cachondeándose de que Rufián sería capaz de entrar en VOX para no volver a Cataluña:

Rufián con tal de no volver a Cataluña es capaz de pedir el ingreso en VOX. https://t.co/RbW4JVMYFG — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) February 19, 2026

Terscht aludía indirectamente a la famosa promesa que hizo Rufián en diciembre de 2015 en una entrevista en uno de sus pasquines de ultraizquierda de referencia, Público. Allí dijo que “en 18 meses dejaría su escaño en el Congreso para volver a la ‘república’ catalana”. Han pasado 11 años de eso y ahí sigue Rufián en el Congreso cobrando más de 130.000 € anuales del bolsillo de los malvados ‘opresores’ españoles.

Para justificar que no volvía a Cataluña, Rufián se sacó de la manga el argumento de que permanecía en Madrid para acabar con VOX. Algo que a Santiago Abascal le pareció todo un chiste cuando le llamó “superman” desde la tribuna del Congreso y le recordó que no tenía capacidad alguna para conseguir ese objetivo: