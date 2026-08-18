En el PSOE mandan borrar a toda prisa los Whatsapp que censuraban el paripé de Sánchez con Ceuta

La escena se asemeja más a una obra de teatro que a la realidad política: líderes socialistas contactando repetidamente a un concejal disidente, mensajes de WhatsApp que ordenan rotundamente «borra ese comentario» y acusaciones de «traición» por cuestionar cómo ha actuado el Gobierno en Ceuta, tal y como ha revelado OKDIARIO en su investigación sobre este asunto. El partido que se proclama como defensor de la democracia interna se encuentra ahora mirándose en su propio reflejo: una crisis migratoria sin precedentes y un debate interno que, en lugar de abrirse, se procura silenciar.

Mientras Ceuta lidia con la llegada masiva de entre 70.000 y 80.000 inmigrantes en cuestión de horas, según diversas estimaciones oficiales, el foco se ha trasladado parcialmente de la frontera del Tarajal a los chats del PSOE, donde se desarrolla una lucha menos visible pero políticamente significativa. La reacción de la dirección socialista ante quienes describen como «vergonzosa» la gestión del Gobierno en Ceuta plantea dudas sobre el estado democrático del partido y destila el nerviosismo que genera cualquier grieta en la narrativa oficial.

De Ceuta a La Mareta: una crisis que viaja en avión y en WhatsApp

Para entender el clima interno, es útil seguir la cronología de los hechos:

31 de julio : una avalancha migratoria sopla sobre Ceuta, con decenas de miles de personas cruzando desde Marruecos en pocas horas, en lo que varias publicaciones indican como la mayor crisis migratoria en la historia reciente de esta ciudad.

: una avalancha migratoria sopla sobre Ceuta, con decenas de miles de personas cruzando desde Marruecos en pocas horas, en lo que varias publicaciones indican como la mayor crisis migratoria en la historia reciente de esta ciudad. 31 de julio : Pedro Sánchez se desplaza a Ceuta durante unas dos horas antes de partir hacia Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones en la residencia oficial de La Mareta .

: se desplaza a Ceuta durante unas dos horas antes de partir hacia Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones en la residencia oficial de . 1-2 de agosto en adelante : el presidente se instala en La Mareta, mientras el Gobierno refuerza la presencia policial en Ceuta, instala una barrera neumática en el mar y coordina dispositivos para atender a los migrantes, pero sin activar un gabinete de crisis formal ni el Consejo de Seguridad Nacional.

: el presidente se instala en La Mareta, mientras el Gobierno refuerza la presencia policial en Ceuta, instala una barrera neumática en el mar y coordina dispositivos para atender a los migrantes, pero sin activar un gabinete de crisis formal ni el Consejo de Seguridad Nacional. A medida que avanzan los días, la crítica interna se intensifica, con mensajes en redes sociales de representantes socialistas que hablan de «vergüenza» y ponen en tela de juicio la versión oficial que se centra casi exclusivamente en las mafias y en la cooperación con Marruecos.

El relato corroborado por varios medios pinta un patrón consistente: cuando un afiliado o representante local publica un comentario crítico, inicialmente recibe un aviso informal de un superior de la ejecutiva autonómica o provincial, recordándole que sus palabras pueden ser «motivo de expediente sancionador» y que debe estar preparado para «las consecuencias» si decide no rectificar. Después vienen las numerosas llamadas de compañeros, a veces más de veinte en pocas horas, y los reproches en los grupos de chat colectivos.

Un caso representativo fue el de un concejal de Segovia que se atrevió a calificar de «auténtica vergüenza» la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y criticó que solo se responsabilizara a las mafias, defendiendo la «colaboración con el atacante», refiriéndose a Marruecos. Sin embargo, su mensaje tuvo escasa vida: lo retiró rápidamente tras un bombardeo de llamadas y presiones internas. Este episodio ilustra cómo funciona una disciplina de partido que, al cruzar cierta línea, se acerca más a la censura que a una mera orden orgánica.

Las grietas del PSOE: entre ReActiva y el malestar de los territorios

Lo que antes podía parecer un simple rumor se ha transformado en un descontento estructurado. El grupo de opinión socialista ReActiva ha denunciado abiertamente que, en diferentes federaciones, se está promoviendo un «silencio» sobre Ceuta mediante presiones para que se eliminen publicaciones, se rectifiquen opiniones o, simplemente, se deje de comentar el asunto en redes. ReActiva argumenta que un partido democrático no puede exigir a su militancia que mantenga la boca cerrada sobre temas que la dirección no se atreve a esclarecer en los órganos internos.

La crisis de Ceuta ha funcionado como un catalizador de varias tensiones latentes:

Militantes que demandan «información veraz» sobre lo sucedido, poniendo en duda la narrativa oficial centrada en las mafias y en la cooperación con Marruecos.

Diputados y representantes locales, como el socialista ceutí Melchor León , que acusan al Ejecutivo de engañar y piden dimisiones concretas, como la del delegado del Gobierno en la ciudad.

, que acusan al Ejecutivo de engañar y piden dimisiones concretas, como la del delegado del Gobierno en la ciudad. Referentes del propio partido, como la exdirectora de Comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz Mateos, que critican abiertamente la gestión del Gobierno y el tono de algunas intervenciones de ministros, especialmente las de Sanidad durante su visita a Ceuta.

La tensión interna se ve acentuada por el contexto: Sánchez lleva varias semanas de vacaciones en La Mareta, habiendo mantenido únicamente dos reuniones virtuales para «despachar» la crisis de Ceuta y con un despliegue de seguridad marítima y terrestre que, según diversas informaciones, supera en tamaño al cordón asegurador en las costas ceutíes. Este contraste —la barrera flotante en el Tarajal frente a un perímetro blindado en la costa de Lanzarote— se ha vuelto munición política para la oposición y un motivo de malestar para muchos socialistas.

Impacto político: disciplina, relato y riesgo electoral

La gestión de la disidencia interna en el PSOE no es un tema menor. En una formación que ha convertido la unidad de mensaje en uno de sus activos, el uso de WhatsApp y avisos orgánicos para silenciar voces críticas revela varias cuestiones:

Temor al desorden narrativo : cualquier cuestionamiento público del relato oficial sobre Ceuta se considera una grieta que puede nutrir el discurso de la oposición y de los socios parlamentarios más exigentes.

: cualquier cuestionamiento público del relato oficial sobre Ceuta se considera una grieta que puede nutrir el discurso de la oposición y de los socios parlamentarios más exigentes. Falta de claridad : la insistencia de grupos como ReActiva en solicitar «explicaciones precisas» sobre lo que ha fallado en la coordinación con Marruecos denota una percepción de opacidad o de relato incompleto.

: la insistencia de grupos como ReActiva en solicitar «explicaciones precisas» sobre lo que ha fallado en la coordinación con Marruecos denota una percepción de opacidad o de relato incompleto. Peligros electorales: la crisis de Ceuta surge en un momento donde la agenda migratoria y la seguridad fronteriza son temas muy sensibles para el electorado, especialmente en zonas donde el PSOE compite con fuerzas tanto a su izquierda como a su derecha.

Además, el estilo de liderazgo presidencialista refuerza la identificación entre la figura de Sánchez y la respuesta a la crisis. La decisión de continuar con las vacaciones en La Mareta mientras Ceuta cancela festejos, ve desplomarse su temporada turística y lidia con la emergencia humanitaria está siendo observada con atención tanto por la oposición como por medios internacionales. Y cada mensaje interno pidiendo «borra ese comentario» se convierte, potencialmente, en una nueva anotación sobre cómo se manejan las diferencias.