El díscolo diputado socialista de Ceuta vuelve a la carga contra Sánchez y arruina sus vacaciones en La Mareta

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disfrutaba de unos días de descanso en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, el diputado socialista por Ceuta, Melchor León, ha vuelto a romper la disciplina de partido y a lanzar un nuevo órdago que ha puesto en evidencia las grietas internas del PSOE y la delicada situación de la ciudad autónoma.

Con un tono frontal y sin ambages, León ha acusado al Ejecutivo de mentir sobre la crisis sanitaria y migratoria que vive Ceuta, dejando claro que no está dispuesto a callarse aunque le cueste el carné.

En una intervención en ‘Espejo Público’ (Antena 3), este 18 de agosto de 2026, el parlamentario ceutí ha cargado directamente contra las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha acusado de falsear la realidad.

“Los mismos profesionales sanitarios son los que hablan de carencias”, ha afirmado León, quien sostiene que el relato oficial no se corresponde con lo que se vive en los centros de salud y hospitales de la ciudad. Según su testimonio, alrededor de 40 militares desplegados en Ceuta se han contagiado de sarna, las urgencias se encuentran “completamente colapsadas” y se registran unas cuatro emergencias diarias. La presión asistencial, ha insistido, es incluso superior a la sufrida durante la crisis migratoria de 2021.

León no se ha limitado a criticar a la ministra. Ha reclamado con contundencia que el Gobierno de Pedro Sánchez deje de “negar la realidad” y actúe de forma urgente. “Necesitamos que el Gobierno actúe”, ha reiterado, advirtiendo que la normalidad no se recuperará a corto plazo. En un mensaje que suena a advertencia interna, el diputado ha subrayado que “no es momento de pensar en uno mismo, sino en Ceuta” y que él no va a mentir “porque algunos miren por su bienestar político antes que por el social”.

Las palabras de León llegan apenas un día después de que él mismo denunciara haber recibido un “toque de atención” por parte del secretario de Organización del PSOE a nivel local en Ceuta. Según su versión, le habrían amenazado con abrir un expediente e incluso con la expulsión si no se alineaba con el discurso oficial del partido. Aunque ha precisado que no ha recibido ninguna advertencia desde la dirección nacional, el mensaje es claro: el diputado está dispuesto a seguir hablando aunque eso le sitúe en la cuerda floja dentro de su propia formación.

En un gesto que ha irritado aún más a algunos sectores socialistas, León ha tenido palabras de reconocimiento hacia el presidente de Ceuta, Juan Vivas, del Partido Popular. “Aunque no sea de mi partido, está haciendo una buena labor”, ha declarado, priorizando la gestión de la crisis por encima de las lealtades partidistas.