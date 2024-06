El macarra Óscar Puente (PSOE) se supera con Quequé (SER) y ahora pone a Javier Milei de esquizofrénico

Ya no es un tema de redes sociales.

Los tics faltones de Óscar Puente nada tienen que ver con esa pérdida de papeles cuando tiene su smartphone entre las manos y se pone a tuitear como si no hubiera un mañana.

Hasta en una entrevista grabada, el ministro de Transportes sigue a tope en su escalada de ver cuándo puede soltarla más gorda aún.

El 21 de junio de 2024, unas horas antes de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, le concediese al presidente argentino Javier Milei la Medalla Internacional de la región, el político socialista se sometía a una amable entrevista en la Cadena SER para el programa humorístico de ‘Hora Veintipico’, con el controvertido Héctor de Miguel, alias Quequé.

Pues bien, Puente volvió a lo de siempre, al insulto limpio.

Comenzó con la propia dirigente de la Puerta del Sol a la que tachó de provocadora por la concesión a Milei de ese galardón:

Tampoco se libró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de permitir a Ayuso hacer y deshacer a su antojo:

Y ya fue a degüello contra el inquilino de la Casa Rosada:

Aseveró que él nunca dijo que Milei fuese drogadicto:

No dije eso. Yo he dicho, y lo hemos visto todos, que en una imagen de un programa de televisión concreto, de un debate, todo el mundo lo vimos, oía voces. No lo sé, pero sí parecía que podía haber tomado una medicación, alguna cosa. Pero no, no, enseguida, drogadicto. Bueno, pues si no es así, pues casi peor, ¿no? Porque si esto lo hace así, si oye voces o, bueno, entra en esa especie de trances de manera espontánea y sin ningún tipo de inducción externa, el problema es más grave, más serio.