Nacho Abad alucina con la criminóloga que trivializa el asesinato a golpes de bate perpetrado por tres marroquíes

Mejor que se dedique a la información meteorológica.

Porque, desde luego, Carmen Corazzini la lio parda en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) hablando del terrible asesinato de un hombre de 38 años en un pueblo de la provincia de Alicante a manos de tres marroquíes que se ensañaron con él golpeándole hasta la muerte con un bate.

La supuesta analista criminal, después de que se pusieran sobre la mesa todos los detalles del sangriento suceso, quiso aportar su granito de arena rebajando la gravedad del crimen acontecido en la localidad de Gata de Gorgos:

Nacho Abad, presentador del espacio en la segunda cadena de Mediaset, se olió el percal y quiso ponerle freno a la tertuliana:

Pero Corazzini pareció no darse por aludida ante esa primera advertencia del moderador de la tertulia de los mediodías de Cuatro:

No, pero me refiero a la perfilación de estas tres personas. Quería decir que no son sicarios, no son asesinos, que no son killers, que quizá no tuvieran la intención de matarle, sino de darle una buena paliza.