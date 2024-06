Zapatero se raja y rechaza debatir con Felipe González en el programa de Carlos Alsina

Felipe González es, a día de hoy, una china en el zapato del sanchismo.

El expresidente del Gobierno, defensor acérrimo del PSOE, mantiene, sin embargo, severas discrepancias con Pedro Sánchez tanto por la manera de dirigir el partido como por la gestión de España.

Por eso tuvo mucho morbo la propuesta lanzada por Carlos Alsina cuando el 21 de junio de 2024 entrevistó en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) al histórico expresidente socialista y le preguntó si estaría dispuesto a tener una especie de cara a cara con José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo contó el comunicador este 24 de junio de 2024:

El viernes pasado le propuse a Felipe González mantener una conversación, en este programa, con José Luis Rodríguez Zapatero. Son conocidas sus posiciones coincidentes en muchos asuntos y, sobre todo, son conocidas sus discrepancias en cuestiones tan actuales, y relevantes, para la situación de nuestro país como la amnistía, la relación con los independentismos, las negociaciones en Suiza con Puigdemont, los resultados electorales del Partido Socialista, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado de este año o la manera en que funcionan hoy los órganos internos del Partido Socialista. En materia internacional también es sabido que coinciden en su postura sobre algunos dirigentes, los dos prefieren a Biden antes que a Trump, por ejemplo, y difieren en su opinión sobre Nicolás Maduro, López Obrador o Cristina Fernández de Kirchner, por citar otros ejemplos.

Recordó que el siguiente paso sería trasladarle la propuesta a Zapatero:

Le planteé al ex presidente González que me parecería saludable, y enriquecedor, poder contrastar formas distintas, desde la izquierda, de ver los mismos fenómenos. Y él, respondió. ‘Por mi parte, sin duda’. Publicó el diario ‘El Mundo’ el viernes, después de esta respuesta, que la disposición de González había sorprendido a muchos (muchos que no esperaban que Felipe estuviera por sentarse mano a mano con Zapatero, entiendo). Como le dije en directo a González, lo siguiente sería informar a Zapatero y preguntarle si él también se animaba.

Alsina quiso darle emoción al asunto:

Bien, a esta hora de la mañana del lunes puedo ya contarles cuál es la respuesta del presidente Zapatero a mi invitación. Pero antes de desvelar si sí o si no, aclaro que la idea no es hacer un cara a cara (cara a cara de perro, digamos), ni que uno ejerza de abogado defensor de Pedro Sánchez y el otro de fiscal general. Bueno, lo de fiscal general no es lo más acertado porque, de un tiempo a esta parte, el fiscal general coincide en todo con el presidente del gobierno. Pero la idea se entiende: no es un juicio sumarísimo sobre el actual presidente y tampoco un debate entre los otros dos gobernantes socialistas que ha tenido España. Es una conversación, como la que ellos mismos tienen a veces, en distintos foros, con Mariano Rajoy o con José María Aznar. Si pueden conversar en público un ex presidente socialista y uno del PP, o dos del PP, por qué no van a poder hacerlo los dos ex presidentes socialistas.

Quiso alargar un poco más esa intriga, aunque ya parecía ir vislumbrándose cuál había sido la respuesta del expresidente que gobernó España entre 2004 y 2011:

Sólo una cosa más antes de resolver la intriga. Zapatero siempre ha tenido un trato cordial y educado con este programa. González, también. Cuando han sido invitados y han podido venir, han venido. Y cuando han dicho que no podían entiendo que es porque, en verdad, no podían. Siempre he tenido la impresión de que ninguno de los dos rehúyen el intercambio educado, y democrático, de opiniones.

Y como si adivinase la impaciencia instalada entre sus oyentes, procedió a dar el resultado que había generado su propuesta: