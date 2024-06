Felipe González, con Carlos Alsina, le propina el golpe de gracia a Pedro Sánchez: «¿Ahora se puede gobernar sin Presupuestos?»

Colosal.

Felipe González se mostró contundente ante la decisión de Pedro Sánchez de estar gobernando sin tener sacados los Presupuestos Generales del Estado.

El histórico dirigente socialista, entrevistado por Carlos Alsina en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), alucinó con la decisión del actual inquilino de La Moncloa de haber prorrogado las cuentas de 2023 para el presente ejercicio y teme que pueda suceder lo mismo de cara a 2025.

El propio González reconoció que tuvo que disolver las Cortes en una de sus últimas legislaturas porque no consiguió sacar las cuentas:

La primera vez que no pude votar la Ley General de Presupuestos porque se opuso Convergencia a apoyarla, se me ocurrió el disparate de disolver las Cortes para convocar elecciones.

Por eso ahora se pregunta con mucha ironía:

¿Qué hace un Gobierno sin Presupuestos? Yo creía que eran necesarios para poder gobernar, pero eso debe de ser de una antiguedad absolutamente insoportable. Debe ser de la era romana eso. ¿Ahora se puede gobernar sin Presupuestos? Pues debe ser que no hace falta tener Presupuestos para gobernar.

Carlos Alsina deslizó el escenario de que tampoco hubiese Presupuestos para 2025 si se provocaba una repetición electoral en Cataluña y González fue cristalino:

Yo creo que habrá elecciones de nuevo en Cataluña. A mí me desconcierta mucho que los independentistas quieran demostrar que ellos negocian con Madrid y no con el que ha ganado las elecciones en Cataluña. Eso es un absoluto desprecio a la representatividad democrática de Cataluña. Por tanto es una demostración de que anteponen su irredentismo independentista al respeto a la democracia y a los valores de la convivencia en Cataluña. Esto me parece absolutamente inaceptable.