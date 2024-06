Felipe González tumba a Sánchez su estrategia en Cataluña con este apunte sobre la financiación singular

No le convence.

La propuesta de Pedro Sánchez de prometerle a ERC una financiación singular para Cataluña si ese partido apoya la investidura de Salvador Illa no le convence a Felipe González.

El expresidente del Gobierno, histórico del PSOE, en declaraciones a 13TV, reclamó que se apueste por una financiación justa:

No, la financiación tiene que ser justa. Hay una ley orgánica de financiación en las comunidades autónomas. En la Constitución hay dos excepciones al sistema general de financiación. Si alguien quiere cambiarlo, tiene que cambiar la LOFCA y la Constitución. Pero tiene que ser justa.

Explicó que no está en contra de que se llame financiación singular, pero sí que esta tiene que ser justa:

No, no, digo, le llamen como le llamen. Lo que tiene que ser es justa. Si no, hay que cambiar el Estatuto de Autonomía, que recoge el modelo de financiación de la LOFCA y, a mi juicio, también la Constitución.