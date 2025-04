El ‘caso Koldo’ se calienta: Hallan indicios de violencia machista en el móvil del exasesor de Ábalos

El ‘caso Koldo‘ cobra más temperatura.

El exasesor de José Luis Ábalos está inmerso en un nuevo escándalo que tiene que ver, según cuenta ‘El Confidencial‘, con unas actitudes violentas hacia su esposa.

La Justicia está investigando un presunto delito de violencia de género contra la mujer de Koldo García, Patricia Úriz.

Todo parte tras encontrar los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mensajes y otros archivos en un dispositivo del asesor de Ábalos que se encontraba encriptado que lo implicaban en un supuesto caso de violencia machista.

Los agentes pusieron esa información en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y confeccionaron un atestado que exponía todas las pruebas de la hipotética agresión.

El 20 de febrero de 2025 la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción (UAFAC) de la Benemérita remitió el informe de la UCO al instructor del procedimiento, el juez Ismael Moreno, para que valorara la relevancia jurídica de los hechos.

El magistrado decidió abrir una pieza separada para investigar la posible violencia de género, al entender que este episodio no guarda relación con la trama corrupta de los contratos de la pandemia que se dirime en la pieza principal.

Asimismo, el juez remitió el contenido de la pieza separada a un juzgado de Villajoyosa, en Alicante, que sería el competente para instruir estas nuevas diligencias. Los mensajes y archivos descubiertos indican que la supuesta agresión se habría producido en el chalé que el asesor y Patricia Úriz compartían hasta hace unos meses en el término municipal de Polop de la Marina, situado en la demarcación judicial de esa localidad alicantana.

Koldo y Patricia se conocieron en Huarte, una pequeña localidad de Navarra, muy cerca de Pamplona. Ambos militaban en el PSOE y fueron concejales del partido. Tras la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes en julio de 2018 y el ascenso de Koldo al puesto de asesor de la cartera con más presupuesto del Gobierno, Patricia también fue colocada en el mismo Ministerio con un cargo de confianza de ayudante de secretaria.

Además del apoyo de Ábalos, el matrimonio fue apadrinado políticamente en Madrid por Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE y originario de Navarra como ellos. La pareja tuvo una hija en 2020. Era habitual ver a Patricia con el bebé en brazos por los pasillos del Ministerio de Transportes.

Koldo ya fue condenado en 1995 por agredir a un vecino de un pueblo de las inmediaciones de Pamplona en el año 1991.

En ese periodo trabajaba de vigilante de seguridad privada de un vertedero. Otro vigilante también se sentó en el banquillo por la misma paliza:

Me rompieron dos costillas y huesos de la mano izquierda, me dejaron la espalda negra de moratones y me abrieron varias brechas en la cabeza. El último golpe me lo dio Koldo. Sonó mal. Me reventó la cabeza. Sonó tan mal que pensaron que me habían matado. Se asustaron y se fueron.