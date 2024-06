Vito Quiles responde al ministro matón Óscar Puente: «Está para que le lleven a un zoo a aprender de los monos»

La cosa va de «sacos de mierda», a ver cuál es el verdadero. Y nosotros lo tenemos claro.

El ministro más matón de la democracia, macarra hasta decir basta, el auténtico bulldog de Pedro Sánchez, nefasto al frente de la cartera de Transportes y peor aún enmerdando el panorama. Él es Óscar Puente, de sobra conocido por todos, y no precisamente por ninguna decisión brillante como político.

Este 17 de junio de 2024 contamos con Vito Quiles en el plató de Periodista Digital para desentrañar la reacción severa del socialista cuando el reportero ‘le pilló’ dejando su coche oficial tirado al lado del Bernabéu para acudir a ver a Taylor Swift. Ya saben, lo que le importa a laSexta es cuál es la canción favorita del ministro. Tierna Llapart.

Este es el tuit en cuestión:

Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. https://t.co/XxIPANt78W

Vito Quiles cuenta los hechos y responde:

«Tenemos un ministro que está para que le lleven al zoológico con la familia a modo de espectador y que le enseñen el comportamiento del mono. Me parece una barbaridad y no sé si reír, llorar o preocuparme. Es un ministro llamando ‘saco de mierda’ a un ciudadano, cuando debería ser representante de todos. Me parece muy grave y la pregunta que me hago es que esto lo hubieran hecho Abascal o Feijóo… ¿Qué pasaría si lo hicieran ellos con un periodista de la izquierda? Yo alucino».