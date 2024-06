¡Vaya meneo de Alicia García (PP) a María Jesús Montero! «No son el PSOE, son el partido sanchista contra la Constitución»

¡Menudo meneo!

Alicia García, senadora del PP, se ha convertido por méritos propios en el auténtico dolor de cabeza de la ministra de Hacienda.

Pleno al que va, pleno en el que acaba zarandeada por la política conservadora.

En la sesión del 18 de junio de 2024 le pegó un repaso de campeonato a María Jesús Montero a cuenta de la acción del Gobierno Sánchez que solo está pendiente de cómo poder perpetrar el mal:

España merece un Gobierno respetado, no temido. Dejen ya de amenazar a la oposición, a las empresas, a los jueces y a los medios de comunicación. Y habla de mayoría. Ustedes, que solo ganan las elecciones en el CIS de Tezanos y no en las urnas, y atacan permanentemente a la democracia desde su populismo de extrema izquierda. Ya no queda nada del PSOE de la Transición. Ustedes han pasado de ser el PSOE a ser el Partido Sanchista contra la Constitución. ¡Enhorabuena por el viraje, señora Montero!