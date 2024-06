Cristina Martín Jiménez ‘convence’ a Alfonso Rojo: «Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, aunque no haya tanques»

Cristina Martín Jiménez es periodista y escritora, y sobre todo, alguien que molesta mucho a los poderosos.

Y es que esta buena amiga de la casa Periodista Digital ha dedicado toda su vida al estudio y difusión del Club Bilderberg, ese grupo de amiguetes de larga tradición que lo que intenta y consigue a la perfección es manejar el mundo desde su elite y capacidad de influencia en todos los estamentos. Ellos controlan el orden social, ellos están detrás de la Agenda 2030 que ya marca nuestras vidas y, por supuesto, ellos están detrás de los poderosos de nuestro país, los principales políticos y gigantes empresarios.

Este 18 de junio de 2024 charla amigablemente con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de hablar’, para poner el acento en todo lo que está pasando, al mismo tiempo que presenta su último libro; Libertad o tiranía, Agenda2030, que ya camina por la segunda edición.

Aquí nos deja algunos de sus muchos titulares:

«Pedro Sánchez ha insultado a la ciudadanía y a la inteligencia. Él es un galán de telenovela para masas no instruidas»

«Sánchez utiliza a sus seguidores como orcos, no se lo van a llevar por delante»

«Es la tercera vez que Bilderberg se reúne en Madrid, sus cumbres son de guerra y geoestratégicas»

«Ana Botín es miembro de la dirección de Bilderberg: ella invita a Pedrojota y a dos ministros»

«El Club Bilderberg se crea como muro de contención contra el expansionismo soviético»

«Las llamadas ‘pócimas mágicas’ han causado muchas muertes. Y en Bilderberg han tratado la próxima pandemia»

«En España, después de la pandemia y por Pedro Sánchez, ha cambiado la persecución al periodista crítico»

«Para ellos la Agenda 2030 es el nuevo Evangelio. Y esos 17 puntos son una mentira universal para apropiarse del Planeta»

«Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, aunque ya no utilice tanques»