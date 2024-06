Ángel Expósito alucina con el show flamenco de María Jesús Montero: «¿No le da vergüenza?»

Aún no se ha recuperado del espectáculo tan bochornoso perpetrado en el Congreso de los Diputados.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ (COPE), tiene que hacer verdaderos esfuerzos para no caer en calificativos de baja estofa con los que definir el papelón de María Jesús Montero en la sesión de control al Gobierno Sánchez.

El periodista, directamente, alucina con la sobreactuación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda:

Sería muy fácil ponerse a despotricar y a calificar a María Jesús Montero tras el espectáculo de esta mañana en el Congreso pero, sinceramente, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no creo que sea correcto ni educado decir lo que uno piensa en la barra del bar o tomando un café con los colegas.