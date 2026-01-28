Ábalos renuncia a ser diputado. ¿Orden de Sánchez?

¡Boom! Lo que llevaba meses pidiendo la oposición y hasta algunos socios del Gobierno: Ábalos fuera del Congreso.

El exministro de Transportes, procesado por corrupción en la trama de las mascarillas y otras piezas del macro-caso Koldo, ha presentado este 28 de enero de 2026 su renuncia al acta ante la Mesa del Congreso. Lo ha hecho por escrito desde la prisión provisional donde lleva dos meses, y lo ha anunciado en la cuenta de X que maneja su hijo.

El motivo oficial: «respeto a los procedimientos legales», presunción de inocencia, separación de poderes… bla, bla, bla. Ábalos dice que esperó a que el Supremo rechazara su último recurso contra la cárcel para dar el paso, y critica las «prisas» de la Cámara por suspenderle derechos y sueldo en diciembre. Pero la realidad es mucho más cruda: con esta renuncia, pierde el aforamiento (aunque el juicio por las mascarillas sigue en el Supremo porque ya empezó), y el PSOE recupera automáticamente el escaño.

Resultado matemático demoledor para la oposición: el grupo socialista pasa de 120 a 121 diputados, y el bloque de investidura (PSOE + Sumar + ERC + PNV + Bildu) vuelve a los 179. Sánchez ya no necesita negociar cada voto con Junts como si fuera un rehén. ¿Casualidad que ocurra justo ahora, cuando el Gobierno cojea en cada votación?

Desde el PP y VOX ya lo tienen claro: «Sánchez ha ordenado la salida de Ábalos para salvar su pellejo parlamentario». Feijóo lo ha insinuado en varias ocasiones: el exsecretario de Organización sabe demasiado, y su silencio en prisión era un riesgo. ¿Ha sido una «renuncia voluntaria» o un «vete y no salpiques más»?

Yolanda Díaz, en TVE, no ha podido resistirse: «Llega tarde». Compara el caso con Mazón en Valencia, pero el mensaje es claro: para Sumar, Sánchez ha tardado en limpiar la casa.

Mientras, Ábalos se despide con un comunicado épico: «Ha sido un honor servir a los valencianos»… a los que, recordemos, nunca representó de verdad, porque Sánchez lo colocó de número 1 en la lista de 2023 como premio a su lealtad. Ahora el escaño va para Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí (PSOE), que entra en el Congreso.

¿Y Sánchez? Silencio sepulcral por ahora. Pero en Moncloa deben estar brindando: un problema menos, un voto más, y el caso Koldo se aleja un poco del foco parlamentario. ¿O será que Ábalos ha negociado su silencio a cambio de algo? La pregunta flota en el aire.

¿Órdenes directas de Ferraz? ¿O Ábalos ha decidido solo, harto de cargar con todo? El tiempo lo dirá. Pero mientras, el Gobierno respira más tranquilo. ¿Casualidad? No lo parece.

Para hablar de este y otros asuntos estarán en ‘La Burbuja‘, dirigida y presentada por Josué Cárdenas, Jimena Zabala, abogada; Blanco Corredoira, abogado y escritor y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.