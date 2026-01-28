  • ESP
    España América
Periodismo

Ábalos renuncia al acta de diputado tras dos meses de cárcel

Ábalos renuncia al acta de diputado tras dos meses de cárcel
Archivado en: Gobierno | José Luis Ábalos | Justicia | Periodismo | Política

Más información

El hijo de Ábalos amenaza a Pedro Sánchez y destapa los chanchullos de Rodríguez Zapatero con el chavismo

El hijo de Ábalos amenaza a Pedro Sánchez y destapa los chanchullos de Rodríguez Zapatero con el chavismo

¡Brutal meneo de Ketty Garat al victimismo del hijo de Ábalos!: "Tu padre lleva 4 años mintiendo y ha acabado en la cárcel"

¡Brutal meneo de Ketty Garat al victimismo del hijo de Ábalos!: "Tu padre lleva 4 años mintiendo y ha acabado en la cárcel"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha renunciado este miércoles a su acta de diputado tras llevar en prisión preventiva 2 meses y 1 día y haberse convertido en el primer diputado desde la Transición que entra en la cárcel estando en activo en el Congreso. En una de sus cuentas de X ha publicado el siguiente comunicado:

«Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades».

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

E-READERS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

César Sinde

Periodista. Interesado en Política, Economía, Motor y Seguridad Vial. Madrid, ESPAÑA. V.E.R.D.E

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]