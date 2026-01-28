Ábalos renuncia al acta de diputado tras dos meses de cárcel

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha renunciado este miércoles a su acta de diputado tras llevar en prisión preventiva 2 meses y 1 día y haberse convertido en el primer diputado desde la Transición que entra en la cárcel estando en activo en el Congreso. En una de sus cuentas de X ha publicado el siguiente comunicado:

«Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades».