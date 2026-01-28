De la charo en el Congreso a la ‘maruja’ jubilada en TVE: Rosa Villacastín amenaza a Alberto Núñez Feijóo por las pensiones

¡De la charo en el Congreso a la maruja jubilada en TVE!

Rosa Villacastín, esa veterana que se jubiló hace tiempo pero sigue cobrando pantalla en RTVE, cruzó la línea roja en directo en el programa ‘Mañaneros 360‘, presentado por Javier Ruiz.

En plena resaca del batacazo al Gobierno (PP + VOX + Junts tumbaron el decreto-ómnibus con 178 votos), la tertuliana no dudó en amenazar directamente a Alberto Núñez Feijóo: si el PP se atreve a oponerse a la revalorización de pensiones mezclada con medidas pro-okupas, el gallego puede hacer las maletas y volver a su tierra nata para siempre:

Como jubilada que soy, porque soy jubilada, tengo que decir que como se le ocurra a Feijóo, que no ha propuesto absolutamente nada desde que llegó a Madrid, ir contra esta ley y contra los pensionistas no va a gobernar en su vida. Por más que haga y que baile al son que le marca el señor Abascal.

Asimismo, Rosa Villacastín expuso otras quejas y lanzó una advertencia al líder de la oposición:

Nunca he visto a Feijóo protestar cuando Ayuso baja los impuestos a los ricos. La universidad pública en Madrid está sin un duro, la sanidad está que no te quiero ni contar y de eso no dice nada y le parece todo muy bien. Me parece que va a tener que coger carretera y manta para Galicia otra vez.

🔵Pinza PP-Junts: sin subida de pensiones Una subida de un 2,7% para la mayoría y de un 11% para los más vulnerables, a la espera de la votación: el PP rechaza el decreto ‘ómnibus’ #Mañaneros27E https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/PIwcXtwqCq — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) January 27, 2026

Para la periodista de la prensa rosa, las medidas de Sánchez eran indiscutibles:

Es que de las cosas que van en ese ómnibus de todas yo creo que nadie se puede oponer. ¿Cómo te vas a oponer ayudar a la gente que más lo necesita en cualquiera de de las leyes que se van a aprobar? Esta semana he estado desayunando con un empresario importante de Marbella que me decía ojalá legalicen a los inmigrantes porque no tienen gente para trabajar y si no tienen problema penal por qué les tienes que tener en ese limbo? El otro día escuchando al director de cine gallego, a Laxe, diciendo que sus padres eran porteros y que se fueron inmigrantes a París, que él iba a colegio público se me caían las lágrimas. Yo por mis padres tuve que tener muchas personas, no encontré nunca a un español para que les cuidase, todas eran dominicanas y todavía mantengo relación con ellas porque les cuidaron perfectamente. Si es que les necesitamos, ahora si tienen algún problema judicial por supuesto que no.

Villascastín asevero que a Feijóo solo le interesa llegar a La Moncloa, aunque sea a los jardines: