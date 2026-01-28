¡Cazados! El PSOE coloca a una ‘Charo’ en el Congreso para insultar a la oposición

Fue la imagen del día.

Este martes 28 de enero de 2026 el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus tras la votación negativa de PP, VOX y Junts. La norma, presentada como una medida “imprescindible” para proteger a los jubilados, terminó retratando una vez más la estrategia del Ejecutivo: utilizar a los pensionistas como escudo político para colar reformas ideológicas, subidas de gasto y concesiones a sus socios.

Después de que se confirmara esa negativa, una señora presente en la tribuna de público del Congreso interrumpió la sesión con gritos. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, pidió silencio para poder continuar la sesión, a lo que ella respondió con más gritos dirigidos a los diputados que votaron contra el decreto.

Personal del Congreso se acercó a la señora para llevársela de allí, aunque finalmente abandonó por su propio pie la cámara.

Sin embargo, Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital, denunció horas más tarde en su cuenta de X que, esta ciudadana no era una pensionista cualquiera. Se trataba de Feli Velazquez, secretaria de Movimentos Sociales de Partido Comunista, una «charo activista de extrema izquierda comunista» colocada «estratégicamente» por la izquierda para insultar a la oposición.

El PSOE ha colocado estratégicamente a una charo activista de extrema izquierda comunista, en la zona de invitados del Congreso, para insultar a la oposición. Ahora que les han pillado, dicen que no la conocen y no saben quién la ha invitado pic.twitter.com/SpUtHmqV5y — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 27, 2026

No es la primera vez que la izquierda cuela a una activista en algún acto para montar follón, hace unos días se viralizó la imagen de otra señora en una protesta pacífica de agricultores y ganaderos en Huesca, se plantó ante ellos, les insultó e hizo un corte de mangas.