La primera, en la frente: el Gobierno fracasa en su intento de usar a los jubilados con el decreto ómnibus

Primera derrota parlamentaria de este 2026.

El Gobierno Sánchez fracasó este martes 27 de enero de 2026 en su primer gran pulso parlamentario del año. El decreto ómnibus, presentado como una medida “imprescindible” para proteger a los jubilados, ha terminado retratando una vez más la estrategia del Ejecutivo: utilizar a los pensionistas como escudo político para colar reformas ideológicas, subidas de gasto y concesiones a sus socios.

Esta noticia sienta como un jarro de agua fría para un Ejecutivo que evidencia su debilidad parlamentaria tras la votación negativa de PP, VOX y Junts.

La maniobra no ha salido como Moncloa esperaba. Lejos de generar el consenso prometido, el decreto ha provocado rechazo incluso entre formaciones que en otras ocasiones han servido de muleta al Gobierno. El intento de presentar cualquier voto en contra como un “ataque a los mayores” ha fracasado estrepitosamente.

Un relato que ya no cuela

Detrás del supuesto blindaje social se escondía un texto plagado de medidas inconexas, improvisadas y ajenas a las verdaderas necesidades del sistema de pensiones. Una vez más, el Ejecutivo optó por el chantaje moral: o se acepta el paquete completo, o se acusa a la oposición de insensibilidad social.

Pero el relato ya no cuela. Cada vez son más los ciudadanos —incluidos los propios jubilados— que entienden que este tipo de decretos no buscan proteger su poder adquisitivo, sino comprar tiempo político a costa de comprometer el futuro económico del país.

El fracaso parlamentario del decreto ómnibus deja al Gobierno tocado y sin excusas. Ni la propaganda, ni el dramatismo impostado, ni el uso partidista de los pensionistas han servido para tapar la falta de proyecto, de rigor y de respeto institucional.

Primera votación importante del año, primer golpe en la frente. Y no será el último si el Ejecutivo persiste en gobernar a base de decretos, victimismo y división.