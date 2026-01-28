  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

'SON LAS 8 Y NO HE CENADO'

El actor César Vea vuelve con energías renovadas a sacudir al PSOE y al Gobierno Sánchez

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Más información

El actor arruinado que ni olvida ni perdona a Pedro Sánchez: "Me hubiera dejado morir de hambre"

El actor arruinado que ni olvida ni perdona a Pedro Sánchez: "Me hubiera dejado morir de hambre"

Personaje de lujo en ‘Son las 8 y no he cenado’ (Periodista Digital).

¡Y es que vuelve el David contra Goliat del ‘timo de la solar’!

César Vea, el profesor Gustavo Gil de ‘Compañeros‘ que pasó de la tele a la ruina por invertir en paneles solares, como 65.000 familias más, no se rinde.

El actor que se hizo viral por plantarse en calzoncillos en el Ministerio de Transición Ecológica o durmiendo en la calle frente a Moncloa en Navidad, regresa con energías renovadas (nunca mejor dicho) para no dejar respirar al PSOE ni un segundo.

El calvario empezó en 2007-2008: el Gobierno de Zapatero incentivó con primas millonarias la inversión en huertos solares. Vea y su familia metieron casi un millón de euros. Luego llegó el recorte retroactivo (PSOE y PP se repartieron culpas), la deuda imposible y los embargos. Sánchez, en 2015, prometió desde un mitin: «Cuando sea presidente, lo arreglaré todo y devolveré lo robado». Grabado está. Pero nada.

En 2019, Vea hizo huelga de hambre 13 días en Ferraz: «Solo me sacarán en ambulancia». En 2025, repitió en La Rioja con pancartas: «El PSOE ha arruinado a mi familia».

Ahora, en 2026, Vea no afloja: nuevos vídeos en redes donde carga contra Teresa Ribera, Cristina Narbona, Hugo Morán y el propio Sánchez. «Me dijeron: ‘Si te callas, te lo solucionamos a ti solo’. Yo dije no, porque defiendo a miles de familias. Pero al final, estoy solo». Acusa al PSOE de tratarlos «como dioses» con vidas ajenas y de ignorar una revisión administrativa que podría salvar a muchos.

OFERTAS BRONCE

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 1 Y EL 20% !!!

Desde el descuento más pequeño a las ofertas más increíbles, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]