El actor César Vea vuelve con energías renovadas a sacudir al PSOE y al Gobierno Sánchez

Personaje de lujo en ‘Son las 8 y no he cenado’ (Periodista Digital).

¡Y es que vuelve el David contra Goliat del ‘timo de la solar’!

César Vea, el profesor Gustavo Gil de ‘Compañeros‘ que pasó de la tele a la ruina por invertir en paneles solares, como 65.000 familias más, no se rinde.

El actor que se hizo viral por plantarse en calzoncillos en el Ministerio de Transición Ecológica o durmiendo en la calle frente a Moncloa en Navidad, regresa con energías renovadas (nunca mejor dicho) para no dejar respirar al PSOE ni un segundo.

El calvario empezó en 2007-2008: el Gobierno de Zapatero incentivó con primas millonarias la inversión en huertos solares. Vea y su familia metieron casi un millón de euros. Luego llegó el recorte retroactivo (PSOE y PP se repartieron culpas), la deuda imposible y los embargos. Sánchez, en 2015, prometió desde un mitin: «Cuando sea presidente, lo arreglaré todo y devolveré lo robado». Grabado está. Pero nada.

En 2019, Vea hizo huelga de hambre 13 días en Ferraz: «Solo me sacarán en ambulancia». En 2025, repitió en La Rioja con pancartas: «El PSOE ha arruinado a mi familia».

Ahora, en 2026, Vea no afloja: nuevos vídeos en redes donde carga contra Teresa Ribera, Cristina Narbona, Hugo Morán y el propio Sánchez. «Me dijeron: ‘Si te callas, te lo solucionamos a ti solo’. Yo dije no, porque defiendo a miles de familias. Pero al final, estoy solo». Acusa al PSOE de tratarlos «como dioses» con vidas ajenas y de ignorar una revisión administrativa que podría salvar a muchos.