¡Sánchez y Puente, cagaditos de miedo por las familias, envían a la Chiqui al funeral!

La cosa va a estar caldeadita en la misa funeral de este 29 de enero por las víctimas de Adamuz.

A Huelva, al recinto deportivo Carolina Marín, se desplazarán los Reyes, y eso ha sido lo que ha obligado al Gobierno, que ya se se las prometía tan felices después de aplazar el funeral de Estado previsto para el sábado. De modo que ahora envían a la más proclive de las vicepresidentas, a Chiqui Montero, que va justa de luces, es andaluza, y si a alguien le tiene que caer una buena bronca pues no será al galgo de Paiporta.

En ‘La Retaguardia’ de este jueves abordaremos todo lo relativo a ello, a sabiendas de que Pedro Sánchez y Óscar Puente andan tremendamente atemorizados por las familias de las víctimas. Y además el titular de transportes comparece en el Senado. Y lo haremos de la mano de los mejores analistas, en este caso: Eduardo García Serrano, Julián Salcedo y Carlos García (PP Vasco).

Ya que el Gobierno va a hacer el ridículo máximo, pues van a ello con todo. Dicen que perfil bajo, pero es un pufo de campeonato. No quieren comerse la ira de los familiares y amigos de las víctimas, de modo que envían a lo más bajuno que tienen. Los Sánchez, Puente, Bolaños y demás chulito de pacotilla, se quedan en sus casas.

Felipe y Letizia, que en estos asuntos saben moverse bien y tenían que solventar el error garrafal de la foto de Adamuz, confirmaron rápidamente su presencia.

El obispo Santiago Gómez Sierra expresó su agradecimiento por la sensibilidad mostrada por la Casa Real, considerándolo un gesto de cercanía en un momento tan difícil para la provincia.

La ceremonia, programada para el jueves 29 a las 18:00 horas, reunirá a la comunidad onubense en una oración colectiva por las víctimas. Se espera la asistencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros ministros, aunque los detalles sobre su participación son escasos, según lo indicado por la portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este funeral religioso sustituye un homenaje de Estado que había sido pospuesto del 31 de enero, tras petición de las familias de las víctimas.