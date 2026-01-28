Sánchez manda a Chiqui con los Reyes al funeral de Huelva para que se haga fotos y se coma el marrón

Moncloa ha decidido mantener un perfil bajo para no restar protagonismo a los Reyes Felipe VI y Letizia durante el acto que tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

De modo que Pedro Sánchez se ausenta del acto, ya saben que ‘el galgo de Paiporta’ es especialista en estas lides.

Y envía a una de sus vicepresidentas, en este caso a una andaluza de pro y que además sabe colarse muy bien en la foto al lado de los Reyes… Vean, vean…

Ya que el Gobierno va a hacer el ridículo máximo, pues van a ello con todo. Dicen que perfil bajo, pero es un pufo de campeonato. No quieren comerse la ira de los familiares y amigos de las víctimas, de modo que envían a lo más bajuno que tienen. Los Sánchez, Puente, Bolaños y demás chulito de pacotilla, se quedan en sus casas.

Felipe y Letizia, que en estos asuntos saben moverse bien y tenían que solventar el error garrafal de la foto de Adamuz, confirmaron rápidamente su presencia.

El obispo Santiago Gómez Sierra expresó su agradecimiento por la sensibilidad mostrada por la Casa Real, considerándolo un gesto de cercanía en un momento tan difícil para la provincia.

La ceremonia, programada para el jueves 29 a las 18:00 horas, reunirá a la comunidad onubense en una oración colectiva por las víctimas. Se espera la asistencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros ministros, aunque los detalles sobre su participación son escasos, según lo indicado por la portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este funeral religioso sustituye un homenaje de Estado que había sido pospuesto del 31 de enero, tras petición de las familias de las víctimas.

La cautela del Gobierno se debe a que el siniestro ha puesto a Moncloa bajo un intenso escrutinio. Las investigaciones apuntan a fallos en la vía, como soldaduras defectuosas –el tramo contaba con al menos 15 similares a la que colapsó– y demoras significativas en la activación de la sala de crisis de Renfe, que tardó casi dos horas en responder. Tanto las familias como los maquinistas han denunciado presiones para recuperar tiempos con el fin de evitar indemnizaciones, lo que ha avivado las críticas. En total, Huelva lamenta 27 víctimas procedentes de localidades como Punta Umbría o Gibraleón, pasando del duelo a la indignación debido a errores durante el rescate y al rechazo inicial hacia un funeral laico propuesto.

Esta estrategia de bajo perfil busca evitar protestas. En redes sociales se han convocado concentraciones contra el Ejecutivo para el día 31, mientras algunas voces responsabilizan al Gobierno. Precedentes como los conflictos surgidos tras la DANA en Valencia todavía resuenan: allí, reproches ensombrecieron actos oficiales. Aunque Sánchez y el andaluz Juanma Moreno acordaron una tregua, desde Vox se exige comparecencias del ministro Óscar Puente. Mientras tanto, misas en ciudades como Sevilla, Córdoba y Madrid multiplican el duelo.

En este delicado contexto, Montero, Chiqui, asume el papelón de intermediaria.

En Huelva, será la figura de la Virgen de la Cinta quien presida el altar, recordando así que esta tierra mariana prioriza su fe sobre lo secular.