Carlos Cuesta ‘amenaza’ a Chiqui: las 15 tramas de corrupción en que anda metida la socialista Montero

Caza mayor.

Pero ya en la mira.

María Jesús Montero, actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, se encuentra en medio de un torbellino de acusaciones que la relacionan indirectamente con quince tramas de corrupción que afectan a su entorno más cercano.

Desde el escándalo de la SEPI hasta fraudes en hidrocarburos y mascarillas, sin olvidar el polémico rescate de Air Europa y sus vínculos con Koldo, las pesquisas llevadas a cabo por la UCO y la Justicia ponen en entredicho su responsabilidad al frente de la supervisión pública.

Aunque estas tramas no la imputan directamente, su papel como responsable en nombramientos y supervisión genera serias dudas.

En este contexto, Pedro Sánchez se enfrenta a un complicado 2026, con escándalos que tensionan al PSOE y sus socios, mientras Montero se esfuerza por desvincularse de los hechos.

Lo recoge todo en un artículo fascinante el periodista Carlos Cuesta en Libertad Digital.

La trama SEPI y sus ramificaciones

La SEPI, bajo el Ministerio de Hacienda que dirige Montero, se ha convertido en el núcleo de múltiples investigaciones. La UCO ha arrestado a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, quien fue designado por ella en 2018 tras haber sido su interventor en la Junta de Andalucía. Se le acusa de manipulación en contratos por más de 180 millones de euros, incluyendo sobornos que alcanzan los 400.000 euros.

Grupo Hirurok : Este grupo, formado por Leire Díez , Vicente Fernández y Antxón Alonso , tuvo influencia en adjudicaciones como un contrato de 18.000 euros otorgado por Mercasa a la empresa Servinabar SL , vinculada a Santos Cerdán . También se señalan amaños en obras valoradas en 2,8 millones , realizadas por la unión temporal de empresas entre ErriBerri-Afesa .

: Este grupo, formado por , y , tuvo influencia en adjudicaciones como un contrato de otorgado por a la empresa , vinculada a . También se señalan amaños en obras valoradas en , realizadas por la unión temporal de empresas entre . Rescate a Tubos Reunidos : Se aprobaron cerca de 112,8 millones de euros con presuntas comisiones que rondan los 114.950 euros , mediante facturas falsas. Parte del dinero se destinó a saldar préstamos, lo que despierta sospechas sobre un posible blanqueo.

: Se aprobaron cerca de de euros con presuntas comisiones que rondan los , mediante facturas falsas. Parte del dinero se destinó a saldar préstamos, lo que despierta sospechas sobre un posible blanqueo. Allies & Altera: La subdirectora del Fondo de Reestructuración, María Garrido, solicitaba un 2% en comisiones junto a Fernández para facilitar créditos públicos.

En cuanto a su reacción, Montero expresa estar «dolida» y «sorprendida» por lo ocurrido con Fernández, aclarando que los hechos investigados sucedieron después de su salida en 2019 y subrayando su «currículum inmejorable» al momento del nombramiento. Asegura no conocer a Leire Díez, aunque esta fue su representante durante las compras relacionadas con la pandemia.

Los registros realizados tanto en la SEPI como en el Ministerio de Hacienda refuerzan las conexiones evidentes. La investigación vincula a Díez con Servinabar, copropiedad del mencionado Cerdán, así como contratos amañados en Mercasa destinados a inflar los costes de rehabilitación.

ERE, hidrocarburos y mascarillas: fraudes fiscales ignorados

Durante su etapa como consejera de Hacienda en Andalucía, Montero no exigió el reintegro de los 680 millones defraudados en los ERE. Un informe sin firmar del Ministerio exoneraba a los implicados; tras una intensa presión judicial, tres autores admitieron que no era «normal», sugiriendo una orden política detrás del asunto.

En cuanto a fraudes nacionales:

Trama Fraude estimado Detalle Hidrocarburos 182 millones IVA no detectado por Hacienda, aunque es una práctica habitual. Se menciona a Aldama como implicado. Mascarillas 163 millones El IVA exento proveniente de China no fue repercutido. Se repite un patrón similar al caso anterior.

Bajo el mandato de Montero, Hacienda hizo «vista gorda» ante las irregularidades relacionadas con el hermano de Sánchez y las tramas vinculadas al nombre de Víctor De Aldama. Aunque inicialmente defendió no haberse reunido con él, luego admitió cuatro encuentros entre su jefe de gabinete, Carlos Moreno.

Koldo, rescates y filtraciones políticas

La trama conocida como Koldo también afecta directamente al entorno más cercano a Montero mediante Carlos Moreno, quien supuestamente recibió 25.000 euros en efectivo procedentes de Aldama por aplazamientos fiscales y ayuda para adquirir un piso.

En cuanto al rescate Air Europa: Montero está implicada en su controvertida aprobación.

En relación con una filtración sobre el novio de Ayuso: El 22 de enero, día marcado por la ampliación del caso Koldo hacia Aldama, Hacienda intensificó la inspección contra González Amador. Cuatro horas antes del reportaje exclusivo publicado por eldiario.es, Montero adelantó información clave a ciertos periodistas.

Otras conexiones notables incluyen a José Antonio Marco Sanjuán, su «número tres», quien está siendo investigado por recibir comisiones para archivar pleitos fiscales. Además, Francisco Salazar y Antonio Navarro están envueltos en escándalos tanto sexuales como fiscales dentro del PSOE andaluz.

El año de Sánchez y el 2026 incierto

El cierre del año 2025 presenta un reto para Sánchez ante una serie interminable de escándalos: corrupción relacionada con SEPI, acoso sexual dentro del PSOE y crecientes tensiones con sus aliados políticos. Por otro lado, Montero se perfila como candidata para liderar el PSOE andaluz mientras acumula poder tanto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como en la financiación autonómica; sin embargo, desde el PP ya empiezan a considerarla un «nexo corruptor».

Montero ha prometido colaborar con la Justicia y ha querido distanciarse diciendo: «Soy la primera interesada en conocer la verdad». Mientras tanto, la UCO sigue acumulando indicios sobre organización criminal, prevaricación y malversación vinculados a su entorno inmediato.

Con unas tramas que suman hasta 185 millones bajo sospecha solo en SEPI, se pone en tela de juicio esa regeneración del PSOE andaluz que ella tanto defiende. Pedro Sánchez contempla un futuro incierto para 2026 mientras las redes judiciales continúan tejiendo complejas conexiones alrededor suyo.