¡El careto de Chiqui y los gestos rarunos de la Misa Funeral!

Este viernes 30 de enero de 2026 hay muchísimo material para desgranar en el panorama político español, con las brasas aún recientes de la misa funeral de Huelva de la tarde anterior.

En esta ceremonia religiosa vimos muchos gestos, todo el simbolismo religioso para tratar de dar calor y esperanza a las víctimas del terrible accidente de tren de Adamuz que nos tiene a todos con el alma encogida. También nos encontramos con algunos gestos rarunos que han sido bien polémicos, como el de la Reina Letizia. Es por ello que hoy nos interesaba mucho hablar con alguien como el padre José Manuel Góngora, para darnos toda su perspectiva del asunto.

Además, tendremos un rato de análisis con uno de los mejores, sino el mejor. José Ramón Riera, economista de cabecera de La Retaguardia, hace un repaso a la situación actual, justo el día siguiente de la salida de nuevas cifras de paro adulteradas, con la movida terrible de las pensiones y con las previsiones del PIB ya más moderadas para este 2026 en un 2,8 en este momento.

Mucha tela que cortar de la mano de César Sinde.