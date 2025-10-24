Pedro Sánchez saca a paseo su prepotencia más rancia cuando le preguntan por Puigdemont: «¡Ala, ya tenéis el corte!»

Medio minuto que es auténtico oro.

El presidente Pedro Sánchez ofreció a última hora de la noche del 23 de octubre de 2025 una rueda de prensa posterior a la cumbre de la Unión Europea.

Lo más comentado y lo que rápidamente se viralizó fue el momento en el que un periodista le pregunta por una posible reunión con el prófugo Carles Puigdemont:

Una de las cosas que está en su mano es reunirse con Puigdemont…

En ese instante, prácticamente sin dejar terminar al periodista de formular la pregunta, el dirigente gubernamental saltó como un resorte:

¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. ¿Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal? Si lo he dicho mil veces.

Volvió a sacar el manido comodín de la ley de amnistía:

¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. ¡Ala, ya tenéis el corte!

En las redes sociales, el cachondeo fue de marca mayor:

Pedro Sánchez: «¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Esa reunión (con Puigdemont) se producirá cuando toque. Ala, ya tenéis el corte». Y se ríe. Miente, la aprobó para seguir en Moncloa.pic.twitter.com/Q74Z9zznCG — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 24, 2025

Pedro Sánchez es capaz de comerle el cipote a Puigdemont en la telebasura de Broncano para poder seguir mangoneando a los españoles #CasoPSOE pic.twitter.com/IrvJI6eZTQ — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) October 24, 2025

Pedro Sánchez cuando le preguntan por su reunión con Puigdemont:

«¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos».

Traducción: hemos hecho la ley de amnistía para que con los 7 votos de Junts yo pueda seguir en el poder. pic.twitter.com/Yel5mCbTUu — Capitán General de los Tercios (@capTercio) October 24, 2025