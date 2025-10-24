  • ESP
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBREACTÚA CUANDO LE MENTAN AL PRÓFUGO QUE AMENAZA CON REVENTAR LA LEGISLATURA

Pedro Sánchez saca a paseo su prepotencia más rancia cuando le preguntan por Puigdemont: «¡Ala, ya tenéis el corte!»

Archivado en: Gobierno | Política

Medio minuto que es auténtico oro.

El presidente Pedro Sánchez ofreció a última hora de la noche del 23 de octubre de 2025 una rueda de prensa posterior a la cumbre de la Unión Europea.

Lo más comentado y lo que rápidamente se viralizó fue el momento en el que un periodista le pregunta por una posible reunión con el prófugo Carles Puigdemont:

Una de las cosas que está en su mano es reunirse con Puigdemont…

En ese instante, prácticamente sin dejar terminar al periodista de formular la pregunta, el dirigente gubernamental saltó como un resorte:

¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. ¿Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal? Si lo he dicho mil veces.

Volvió a sacar el manido comodín de la ley de amnistía:

¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. ¡Ala, ya tenéis el corte!

En las redes sociales, el cachondeo fue de marca mayor:

