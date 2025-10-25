El FMI avisa…

El Fondo Monetario Internacional ha lanzado una advertencia que debería hacernos reflexionar: las bolsas del mundo están en niveles históricamente altos, las primas de riesgo apenas se mueven y, sin embargo, la deuda pública sigue creciendo a un ritmo imparable. ¿Cómo es posible mantener este equilibrio sin que algo termine rompiéndose?

En este vídeo analizo el aviso del FMI sobre el “posible final abrupto de la calma en los mercados”, una advertencia que recuerda demasiado a la antesala de crisis anteriores. Porque cuando las valoraciones bursátiles se alejan de la economía real, cuando los estados se endeudan sin control y cuando la confianza sustituye al análisis, lo que sigue suele ser un reajuste brusco. La situación es especialmente delicada para Europa y España, donde la deuda pública supera el 110 % del PIB y la política fiscal sigue anclada en el gasto.

Si los mercados cambian su percepción, la factura puede llegar de golpe. Una burbuja no se ve hasta que estalla… y el FMI acaba de encender la luz amarilla.