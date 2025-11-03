  • ESP
Lluvia de burlas a Félix Bolaños por su esperpento en TikTok junto a Óscar Puente y Pilar Alegría

Al ‘ministro tuitero’ Óscar Puente ahora se suma el ministro ‘tiktokero’ Bolaños

Que los ministros de Pedro Sánchez están más pendientes de las redes sociales que de las labores propias de sus carteras es cada vez más palpable.

Al “ministro tuitero” Óscar Puente ahora se suma el ministro “tiktokero” Félix Bolaños.

El “presunto” ministro de Justicia —como lo ha definido la popular Cayetana Álvarez de Toledo—, siguiendo la estela del marido de Begoña, ha entrado de lleno en el modo “influencer”. O pseudoinfluencer, mejor dicho.

Y no se le ha ocurrido una mejor manera que publicar un esperpéntico vídeo que ha contado con la colaboración de Puente y de la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría.

En la publicación se ve al ministro llamando a sus colegas socialistas para pedirles consejos para su nueva cuenta.

El vídeo es “graciosísimo” y se aprecia —además de la falta de trabajo del Ejecutivo sanchista— cómo sus amigos tienen su contacto guardado con nombres “geniales” como “Súper Bolaños” y “Félix Buñuelos”.

Por supuesto, semejante pieza de arte no iba a pasar desapercibida y la reacción en redes ha sido fulminante, destacando tanto las “cualidades” como actores de los ministros como el “humor” y el “carisma” que desbordan.

En tono más serio, han recriminado tanto el abandono de sus labores como que se destinen recursos a impulsar el perfil del ministro.

