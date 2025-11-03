Ana Rosa destruye al fiscal general del Estado, enumera las irregularidades del juicio y lanza un dardo a Sánchez

Ana Rosa ha reflexionado en su editorial sobre el juicio en el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Incide en lo surrealista de la situación: el responsable de perseguir delitos está acusado de cometer uno, sin dimitir.

“¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno, ¿no? Pues eso”.

La presentadora de El programa de Ana Rosa destaca que la situación es inédita en cualquier democracia europea: “El Poder Judicial será juzgado por el Poder Judicial; un Poder Judicial que fue usado políticamente por el Poder Ejecutivo”.

Subraya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusa a la Justicia de hacer política mientras respalda a un García Ortiz que se encuentra en juicio precisamente por presuntamente haber cometido un delito para hacer política. Recuerda que en el auto del instructor de la causa se destaca que “la intención era ganar el relato frente a la rival política, filtrando datos secretos sobre su pareja”.

La periodista también señala una serie de irregularidades insólitas que empañan todo el proceso judicial:

“Se va a permitir que el fiscal entre en el Supremo por la puerta principal, vestido con toga. Será el abogado del Estado quien defienda al fiscal y la Fiscalía no acusará. García Ortiz siempre puede desdoblar su personalidad e interrogarse a sí mismo en su condición de fiscal y de acusado”.

Ana Rosa no desperdició la oportunidad de enviar un recado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmando que siempre puede “hacer un baile” con el fiscal general en su nueva cuenta de TikTok.

Por último, considera que el presidente del Gobierno dejará caer a García Ortiz en caso de ser declarado culpable, afirmando que su relación era “anecdótica”, como con Koldo; que sus comportamientos eran “inadecuados”, como dijo de Ábalos; y que le “engañó”, como Santos Cerdán.