'LA BURBUJA'

Rojo en Bruselas, Mazón dimitiendo y Miss Asturias culpando a Sánchez…

Archivado en: Autonomías | Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo

Mazón dimite apuñalando a Sánchez: "No nos ayudó y ha usado a las víctimas"

Un lunes este de 3 de noviembre de 2025 que no puede ser considerado sino de tremendo.

Arrancó bien temprano con la dimisión y puñaladas varias de Carlos Mazón -ya expresidente de la Generalitat- a Pedro Sánchez.

Siguió poco después con el juicio al Fiscal General del Estado y, entre otras cosas, con la declaración de Miss Asturias con la que hoy nos recreamos.

De paso, contactamos con la intervención de Alfonso Rojo en directo en el Parlamento Europeo en la comisión de peticiones para clamar por la prensa libre en España que está siendo pisoteada por Sánchez y su cruadrilla de maleantes.

Todo esto y mucho más en ‘La Burbuja’ de lunes, de la mano siempre de los mejores analistas.

