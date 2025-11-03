Mazón dimite apuñalando a Sánchez: «No nos ayudó y ha usado a las víctimas»

El presidente de la Generalidad de Valencia, Carlos Mazón ha dimitido este lunes recordando cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado solos a los valencianos tras la gota fría y cómo fallaron las previsiones de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Jucar sobre la cantidad de agua que iba a caer en Valencia ese día y sobre la inacción del Ejecutivo central para alertar de la riada en el Barranco del Poyo.

Tras repetir en varias ocasiones que durante este primer año tras la riada, no había querido entrar a valorar su situación personal nio hablar de sí mismo, Mazón ha dejado claro que “por voluntad personal, habría dimito hace tiempo. Ha habido momentos insoportables. Creía que podía ayudar a levantar esta tierra después de la devastación pero ya no puedo más. Liderar la reconstrucción de Valencia requiere de una fuerza que ni mi familia ni yo, tenemos. Ya no”.

En su declaración institucional, Mazón no ha comunicado que disuelve el parlamento regional valenciano, por lo que se supone que el PP va a intentar investir presidente a otra persona sin convocar elecciones. Algo para lo que precisa del apoyo de VOX. En vez de aclarar este punto, Mazón ha repasado todos los logros conseguidos al margen de la gota fría como la eliminación del impuesto de sucesiones o el restablecimiento de la libertad educativa, la reducción de la burocracia y la contención en el gasto público. Por ello, el presidente valenciano a exhortado a mantener ese rumbo de trabajo.

Los fallos del Gobierno central por los que nadie dimite

En la que ha sido su última intervención como presidente de la Generalidad valenciana, Mazón ha ajustado cuentas sin complejos con el Gobierno central por sus errores durante el día de la gota fría y por la falta de ayudas en los días inmediatamente posteriores así como por la ausencia del Ejecutivo en la reconstrucción.

Así, el lider regional ha vuelto a recordar que «la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del Barranco del Poyo, nunca la conocimos. Ninguno de mis errores fue por cálculo político o mala fe. No supimos que el Barranco del Poyo se desbordaba. Hasta la madrugada del 29 de octubre no supimos que había víctimas mortales».

En relación a la declaración de emergencia, Mazón ha recordado que «no pedimos la declaración de emergencia nacional porque según el Gobierno central no iba a traer más efectivos. La realidad es que el Gobierno nos dejó solos. Mi ingenuidad fue creer que por recibir de forma amable al presidente del Gobierno, la ayuda se iba a enviar rápidamente».

Carlos Mazón ha denunciado más cosas en esta última comparecencia: «Ha habido una campaña brutal en la que algunos han convertido en deporte nacional llamarme asesino. No han escatimado en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que esa tarde estuve de cumpleaños, incomunicado, diseñando un urbanismo depredador y todo ello mientras a la vez los mismos afirmaban que yo estaba retrasando o negando la alerta. Y todo ello para tapar la responsabilidad del Gobierno en las alertas. El Gobierno ha aprovechado la muerte de la tragedia para hacer política».

Y en cuanto a la reconstrucción tras la gota fría, Mazón ha vuelto a ser meridianamente claro: «El Gobierno de España, su presidente a la cabeza, ha negado herramientas para la reconstrucción sólo para dañarnos políticamente. Ni siquiera en los días posteriores a la tragedia tuvimos los medios necesarios. Cuando comenzamos a reconstruir la provincia calculamos que tardaríamos tres años lo que hemos conseguido hacer en meses. Y lo estamos haciendo solos sin una sola aportación a fondo perdido del Gobierno. Con la mera, única e insultante autorización de endeudarnos aún más y negándonos incluso un Fondo de Liquidez Autonómico extraordionario. La falta de ayudas sigue siendo clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamas la recibimos».