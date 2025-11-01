Los periodistas señalan a Mompó como sucesor de Mazón, pero Feijóo sopesa a Catalá en la Comunidad Valenciana

La gestión de la catástrofe de la DANA, que un año después sigue dejando un reguero de críticas y demandas judiciales, ha convertido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un lastre insostenible para el Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

Fuentes cercanas a la dirección nacional del PP en Génova aseguran que su salida es cuasi inevitable, con un anuncio inminente de su no repostulación para las autonómicas de 2027.

La hoja de ruta trazada por Mazón, que vinculaba su futuro a la reconstrucción de la provincia de Valencia, se desmorona ante la presión de barones provinciales y la indiferencia de Alberto Núñez Feijóo, quien ya ha iniciado contactos discretos para un relevo consensuado.

En este contexto de crisis interna, el nombre que más resuena en los pasillos de la sede popular valenciana es el de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP.

Apoyado unánimemente por la cúpula autonómica –incluidos los presidentes de las tres diputaciones y el secretario general Juanfran Llorca–, Mompó emerge como la figura de consenso para liderar un congreso regional que blindaría su candidatura. No se descarta como opción, ha reiterado el propio Mompó en recientes intervenciones, defendiendo que «los valencianos no deciden cuándo dimite un presidente, sino a quién quieren».

Su perfil, forjado en la gestión post-DANA y con un historial limpio de controversias, lo posiciona como el antídoto perfecto contra el desgaste de Mazón. Sin embargo, este ascenso choca frontalmente con las preferencias de Génova: Feijóo y su equipo inclinan la balanza hacia una mujer al frente del partido, apostando por María José Catalá, actual alcaldesa de Valencia y con experiencia en el Ejecutivo autonómico.

La pugna no es solo personal, sino estratégica. Ningún candidato saldrá del grupo de Alicante ni de los actuales afines a Mazón, insisten fuentes del PP, en una jugada clara para desvincular al partido de la nefasta gestión de la riada. La provincia alicantina, bastión histórico de los populares pero también epicentro de las críticas por la lentitud en las ayudas, queda fuera del tablero para evitar que el «asunto DANA» –con sus 200 víctimas y miles de damnificados aún sin resarcir– contamine la nueva etapa. Mompó, oriundo de la capital y con raíces en la reconstrucción provincial, encarna esa ruptura limpia; Catalá, por su parte, ofrece un perfil urbano y moderado que podría atraer al electorado centrista huérfano de Mazón.

Vicente Mompó con Mazón

Mientras el PP resuelve su cisma interno, las urnas proyectan un panorama favorable para la derecha. Las últimas encuestas, publicadas en las últimas semanas, registran una subida importante de Vox, que capitaliza el descontento con la gestión de la catástrofe quitándole hasta siete escaños al PP respecto a 2023. No obstante, el bloque de la derecha mantiene la mayoría absoluta: populares en torno al 36% (32-34 escaños) y la formación de Abascal rozando el 15-17% (15 escaños). En el otro flanco, el PSOE cae en picado –perdiendo cuatro escaños por la estrategia de Pedro Sánchez, vista como oportunista por el 75% de los valencianos–, mientras Compromís se mantiene en regular, absorbiendo parte del voto progresista con un repunte modesto al 20% (19-21 escaños). El resultado: un nuevo gobierno de centroderecha parece vaticinado, con Vox como socio inevitable pero en una posición de fuerza creciente.

La crisis de Mazón no es solo un epílogo a la DANA, sino un terremoto tectónico en el PP valenciano. Si Génova impone a Catalá, arriesga una rebelión provincial; si cede a Mompó, gana cohesión pero pierde el factor paridad que Feijóo defiende. En cualquier caso, el 5 de noviembre –fecha de la anunciada reestructuración del Consell– podría ser el prólogo definitivo de la era post-Mazón. La incógnita: ¿quién cerrará el capítulo de la riada con una victoria electoral, y quién quedará como su eterno rehén?

El debate interno y las apuestas periodísticas

La prensa digital y los periodistas valencianos han estado atentos a los movimientos internos del PP. Dentro del partido, la presión por cómo se gestionó la DANA y las críticas dirigidas hacia Mazón han marcado “un antes y un después”. Medios destacados, como El País, Infobae y 20minutos, coinciden en que Mompó es el candidato preferido tanto por los militantes como por los barones provinciales. Durante una reunión reciente, los dirigentes del PP valenciano enfatizaron que es esencial que la militancia tenga voz para elegir al nuevo líder en un congreso regional, sin interferencias desde Génova.

El consenso en el ámbito periodístico es claro: Vicente Mompó posee el perfil adecuado para liderar el partido en este momento crítico, ya que tiene capacidad para conectar tanto con la base social como con la dirección nacional. Su posicionamiento en entrevistas recientes, donde ha mostrado una actitud crítica pero constructiva hacia Mazón, ha sido visto como un signo de independencia y liderazgo.

La situación tras la DANA y la crisis institucional

La gestión de la DANA, que dejó 229 fallecidos en Valencia, ha sido el catalizador de esta crisis dentro del PP valenciano. Mazón fue increpado públicamente durante el funeral estatal con gritos de “sinvergüenza” y “asesino”, lo que ha debilitado su posición tanto ante el público como dentro del propio partido. Las investigaciones judiciales abiertas y las declaraciones tanto de periodistas como de víctimas han añadido presión a su situación.

Se anticipa que Mazón comparezca ante la comisión investigadora sobre la DANA en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, mientras su partido se prepara para una posible reestructuración del Consell. El debate sobre su relevo se ha acelerado; aunque algunos afirman que solo él conoce su futuro, ya hay movimientos dentro del partido para explorar alternativas.

Mompó: características y proyección

Vicente Mompó, con 38 años, ha ido ganando protagonismo mediático recientemente. A pesar de no ser diputado autonómico, su rol institucional como presidente de la Diputación de Valencia le ha permitido consolidarse como un referente. Su participación activa en actos públicos y encuentros con medios, donde defiende decisiones valientes y muestra empatía hacia los afectados por la DANA, han fortalecido su imagen.

Los periodistas subrayan su habilidad para visitar localidades afectadas y escuchar a sus habitantes, contrastando con una imagen más distante que ha dejado Mazón tras esta crisis. En un desayuno informativo, Mompó comentó: “¿Qué pasará en el futuro? No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé.” Con estas palabras mostró prudencia pero también su disposición a asumir nuevos retos.

Otras opciones sobre la mesa

Aunque Mompó es actualmente el candidato principal, desde Génova también se ha considerado a María José Catalá, alcaldesa de Valencia y diputada autonómica. Sin embargo, Catalá ha reiterado su intención de permanecer centrada en su labor municipal y no tiene planes inmediatos para dejar su cargo. La decisión final sobre quién será el candidato se tomará durante el congreso regional valenciano aún sin fecha definida; será Alberto Núñez Feijóo quien marque los tiempos.

El partido contempla dos vías: una es incorporar a Mompó al Consell en una futura remodelación, posicionándolo como candidato para 2027; otra opción sería nombrarle líder regional para preparar el cartel electoral desde fuera del gobierno autonómico. Ambas posibilidades están sobre la mesa mientras esperan las decisiones desde Madrid.

La presión desde Génova y entre militantes

La militancia del PP valenciano exige un proceso abierto y transparente donde puedan elegir sin imposiciones externas al nuevo líder. La inclinación hacia Mompó se interpreta como una respuesta a la necesidad urgente de renovación y cohesión interna frente a una crisis de confianza provocada por Mazón.

En cuanto a la dirección nacional, aún no han emitido comentarios oficiales; sin embargo, parece evidente que tanto el desgaste sufrido por Mazón como el consenso regional por Mompó trazan un camino claro hacia adelante. La prensa especializada sostiene que este relevo será determinante para el futuro del partido en nuestra comunidad autónoma; además subrayan que este proceso debe ser ejemplar si buscan recuperar confianza entre los ciudadanos.

Perspectivas futuras y clima político

El panorama político y judicial sigue siendo incierto. La jueza de Catarroja intensifica sus pesquisas sobre Mazón mientras se espera que las próximas semanas sean cruciales. Se anticipan reuniones “al máximo nivel” entre Génova y Presidencia para establecer una salida ordenada a esta situación. Desde Valencia ya se ha hecho llegar el nombre de Vicente Mompó a Alberto Núñez Feijóo como propuesta firme.

La crisis actual en el liderazgo del PP valenciano puede ser vista también como una oportunidad para redefinir no solo su papel sino también su relación con la sociedad civil. Los periodistas consideran que Mompó presenta un perfil capaz no solo de aportar estabilidad sino también renovar esa narrativa popular tan necesaria hoy en día dentro del contexto exigente por transparencia y responsabilidad.

El pulso está echado; así pues, todo apunta a que la sucesión de Mazón será uno de los grandes temas políticos y mediáticos durante los próximos meses en nuestra comunidad autónoma. Con respaldo tanto entre militantes como entre medios informativos, parece que Mompó está preparado para asumir este reto e iniciar una nueva etapa al frente del PP valenciano.