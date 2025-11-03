Ábalos y Koldo, más cerca del banquillo: irán a juicio por las mascarillas

En el 24×7 de este lunes 3 de noviembre, Josué Cárdenas analiza con Xavier Horcajo y César Sinde el negro futuro que se le abre a Abalos, Koldo y Aldama.

El Tribunal Supremo ha emitido un auto contundente que coloca a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y a su antiguo asesor Koldo García al borde del banquillo, junto al empresario Víctor de Aldama. Este escándalo, que lleva meses sacudiendo la política española, se centra en la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos para la adquisición de mascarillas en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19.

El juez instructor, Leopoldo Puente, sostiene que hay indicios “muy consistentes” de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a una organización criminal. La resolución, dada a conocer este lunes, marca el final de la instrucción en la rama principal del conocido como caso Koldo, y abre el camino para que Fiscalía y acusaciones presenten sus escritos dentro de un plazo de diez días o soliciten el archivo.

La investigación revela un complicado entramado donde las relaciones personales y la influencia política actuaron como el engranaje perfecto para que una empresa sin experiencia en el sector sanitario obtuviera contratos públicos por valor de 53 millones de euros entre 2020 y 2021. Estos contratos, adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad bajo la justificación de urgencia pandémica, no solo incluían mascarillas, sino también agujas hipodérmicas y servicios logísticos.

El modo de operar era claro:

Aldama localizaba empresas dispuestas a pagar comisiones para acceder a contratos públicos.

localizaba empresas dispuestas a pagar comisiones para acceder a contratos públicos. Koldo García actuaba como intermediario gracias a su cercanía con Ábalos, quien ocupaba el Ministerio de Transportes.

actuaba como intermediario gracias a su cercanía con Ábalos, quien ocupaba el Ministerio de Transportes. Ábalos presuntamente facilitaba acceso preferente a la administración a cambio de contraprestaciones económicas.

El auto judicial señala que Aldama realizaba “entregas sucesivas” de dinero a Ábalos y García con el fin de que llevaran a cabo “actos contrarios a sus deberes públicos”. Además, se han detectado incrementos significativos en los ingresos en efectivo en las cuentas de Koldo durante el periodo más activo de esta trama.

Este escándalo estalla justo en medio del curso político y afecta directamente al PSOE, dado que Ábalos fue uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez durante la anterior legislatura. El caso Koldo ya había causado una gran conmoción interna en el partido y ahora añade una nueva presión sobre la dirección socialista, que observa cómo uno de sus principales referentes se encuentra al borde del banquillo del Supremo.

Y por si fuera poco, este asunto tiene repercusiones adicionales: también se investigan contrataciones relacionadas con personas cercanas a Ábalos en empresas públicas como Ineco y Tragsa, así como operaciones inmobiliarias vinculadas al exministro.

La justicia sigue su propio ritmo. Con el cierre de la instrucción, ahora es turno para Fiscalía y las acusaciones populares –entre ellas destaca el Partido Popular– presentar sus escritos. Una vez hechos estos trámites, será el Supremo quien decida si se abre juicio oral; un proceso que podría extenderse durante varios meses. La condición actual de diputado de Ábalos complica aún más la situación; mantiene su aforamiento y si decide renunciar al acta, la causa pasaría a la Audiencia Nacional, abriendo así una nueva fase procesal.