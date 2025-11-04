Brandon Parasole sorprende con “Segundo Intento”, su debut oficial en solitario

Brandon Parasole, el talentoso artista italo-canario nacido en Lanzarote, sigue consolidando su nombre dentro del panorama musical y audiovisual. A mediados de octubre lanzó su primer sencillo oficial en solitario, “Segundo Intento”, una canción que refleja su madurez artística y su capacidad para conectarse con distintas generaciones a través de melodías sinceras y letras que invitan a la reflexión.

Desde su infancia, el vínculo de Brandon con la música fue inevitable. Con apenas 3 años ya se subió por primera vez a un escenario junto al grupo de su padre y sus tíos, ya los 12 comenzaron a participar en musicales en su isla natal. Su pasión y disciplina lo han llevado a explorar diferentes facetas del arte, desde el canto hasta la interpretación y la moda.

En 2021 publicó su primer sencillo, “La Historia”, elegido por Radio 3 para sonar en el concierto conmemorativo del 50.º aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, un reconocimiento que marcó el comienzo de su proyección nacional.

Su versatilidad también lo ha llevado a la gran pantalla. Brandon formó parte de la película de Prime Video Culpa Mía y participó en Matusalén, la producción de RTVE dirigida por David Galindo.

En 2022, dio un paso más allá y compartió set con Karim Benzema durante la Riyadh Season , consolidando su presencia también en el mundo de la moda.

En el universo musical, fue semifinalista de Una Voce Per San Marino 2023 , preselección italiana para Eurovisión, donde demostró su potencia vocal y escénica. Ese mismo año protagonizó el videoclip Legendaria , de MYA junto a Cali y El Dandee, y lanzó Te esperaré junto a Dímelo Sam, su tema más exitoso hasta la fecha.

Actualmente, Brandon compagina su carrera artística con su labor como músico, cantante y sampler en el popular programa deportivo El Chiringuito de Jugones , dirigido por Josep Pedrerol, donde su carisma ha ganado seguidores también fuera del ámbito musical.

Con “Segundo Intento”, presentado oficialmente el 15 de octubre de 2025, Brandon Parasole abre una nueva etapa. La canción combina frescura, emoción y una clara proyección internacional, confirmando que la promesa nacida en Lanzarote tiene mucho que ofrecer al panorama musical actual.