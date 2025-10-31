Dani Martín arrasa en ‘El Hormiguero’: lo que nadie había logrado en el pop español

La noche estaba cargada de expectativas en El Hormiguero y Dani Martín no defraudó.

Su aparición en el programa de Antena 3 fue mucho más que una mera promoción de su nuevo sencillo o su próxima gira: se trató de un acontecimiento sin parangón en la historia de la música en directo y la televisión española.

Con una autenticidad desarmante, el exvocalista de El Canto del Loco se sentó junto a Pablo Motos para compartir un logro que hasta ahora solo habían alcanzado unos pocos privilegiados: diez noches con entradas agotadas en el Movistar Arena de Madrid, una hazaña que previamente solo había logrado Joaquín Sabina, superando así un récord que cambia las reglas del juego en la escena musical nacional.

La expectación era palpable y los números de audiencia lo corroboran: más de 4,5 millones de espectadores únicos sintonizaron con el programa esa noche, afianzando a El Hormiguero como el espacio más visto del mes de noviembre, con una media de 2.066.000 seguidores y un 15,5% de cuota de pantalla.

El carisma de Dani Martín y su conexión con la audiencia permanecen intactos tras veinticinco años en la industria.

Lo que logró el artista tiene todos los tintes de récord. Llenar diez veces el mismo recinto en una ciudad como Madrid no es solo una muestra evidente de popularidad; es una señal clara de que su música ha trascendido generaciones y estilos. Hasta ahora solo Joaquín Sabina había conseguido algo similar, pero Martín ha elevado la apuesta: diez fechas consecutivas, todas vendidas, junto a una gira nacional que se extenderá durante casi un año, haciendo paradas en los escenarios más icónicos del país. El propio artista lo resumía con claridad en el plató: “Pensando en la gente creo que es mejor hacer diez Movistar Arena que un Metropolitano porque la energía es mejor”.

Además, durante su intervención, Dani Martín presentó en exclusiva Veinticinco, su nuevo sencillo, acompañado por un videoclip grabado junto a algunos de sus fans más leales. Este gesto fue un guiño a quienes le han apoyado desde sus inicios y participaron en una escucha exclusiva previa al lanzamiento. El resultado fue un vínculo renovado y la demostración palpable de que el artista sigue evolucionando sin perder su esencia.

Momentos curiosos y anécdotas sorprendentes

La visita de Dani Martín al programa estuvo repleta de instantes memorables y anécdotas poco comunes para la televisión abierta:

Reveló haber dejado atrás el alcohol hace más de dos años y medio, lo cual le ha permitido perder más de 30 kilos y sentirse “como un rayo”.

Reconoció que su adicción al vino era tal que nunca encontraba límites, describiendo una personalidad “sin fin” que también aplica a su música y al amor.

Habló sin tapujos sobre la controversia generada por su canción dedicada a Ester Expósito , aclarando que fue un gesto amistoso y no una declaración romántica.

, aclarando que fue un gesto amistoso y no una declaración romántica. La sección científica del programa sorprendió al público con un contorsionista capaz de atravesar su cuerpo entero por el marco de una raqueta de tenis, dejando boquiabiertos tanto a los presentes como a los televidentes; así es como se vive lo inesperado en El Hormiguero.

Récords y logros excepcionales

No todos los días se ve a un artista alcanzar las cimas tanto en televisión como en música simultáneamente. Dani Martín ha ingresado al exclusivo grupo de aquellos capaces de llenar grandes recintos en España, compartiendo este honor con nombres legendarios. A continuación, algunos datos impactantes sobre esa noche y su contexto actual:

El Hormiguero dominó el Prime Time con un 15,5% de cuota y más de 4,5 millones de espectadores únicos durante la visita del artista.

dominó el Prime Time con un 15,5% de cuota y más de 4,5 millones de espectadores únicos durante la visita del artista. Solo Joaquín Sabina había llenado diez veces el Movistar Arena antes que él.

había llenado diez veces el antes que él. El estreno del sencillo Veinticinco se convirtió en uno de los lanzamientos musicales más comentados en redes sociales dentro del país.

Si ampliamos nuestra perspectiva, los récords televisivos continúan acaparando titulares: programas como los concursos han repartido botes millonarios; por ejemplo, Los Lobos en ¡Boom! ostentan el récord Guinness con 6.689.700 euros, seguidos por otros grupos como Los Mozos de Arousa y Los Rockcampers. Sin embargo, lo conseguido por Dani Martín es inédito: ningún otro artista nacional había logrado reunir a tantos seguidores tantas veces seguidas.

La magia televisiva para crear momentos inolvidables

La interacción entre televisión y música queda nuevamente confirmada con veladas como la vivida en El Hormiguero. El formato presentado por Pablo Motos no solo reina indiscutiblemente entre las audiencias; también se ha convertido en la plataforma ideal para artistas y creadores para lanzar nuevos proyectos, compartir sus relatos más personales e insertarse en el ranking de momentos inolvidables del medio televisivo.

El éxito cosechado por Dani Martín no es fruto del azar. Veinticinco años después de su debut, sigue sabiendo cómo sorprender y emocionar al público mientras llena tanto recintos como corazones. Una vez más, la televisión ha sido testigo privilegiado de una hazaña que ya forma parte del legado del pop español.