El campo se hunde mientras los precios se disparan

El Pacto Verde Europeo, presentado como la gran estrategia de sostenibilidad de la UE, está teniendo un impacto directo y preocupante sobre la agricultura y los precios de los alimentos.

Según los últimos datos de Eurostat, entre 2020 y 2024 el valor agregado real de la producción agrícola en la Unión Europea apenas ha crecido un 0,9 %, mientras que los precios de los alimentos han subido un 36 %.

🔸 Alemania registra un crecimiento agrícola del 17,6 %, pero con precios un 37,9 % más altos.

🔸 España, por el contrario, sufre una caída del -1,6 % en el valor agregado agrícola, mientras los precios de los alimentos aumentan un 34,3 %.

🔸 Francia e Italia también muestran una pérdida de producción real con subidas de precios entre el 25 % y el 29 %.

Es decir: producimos menos, pagamos más y el campo está al límite. Las políticas del Pacto Verde, las restricciones medioambientales y el aumento de los costes energéticos y de insumos están asfixiando al sector agrícola, mientras los consumidores asumen la factura final.