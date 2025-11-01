Si el Gobierno lo permite

El campo se hunde mientras los precios se disparan

Economía

El Pacto Verde Europeo, presentado como la gran estrategia de sostenibilidad de la UE, está teniendo un impacto directo y preocupante sobre la agricultura y los precios de los alimentos.

Según los últimos datos de Eurostat, entre 2020 y 2024 el valor agregado real de la producción agrícola en la Unión Europea apenas ha crecido un 0,9 %, mientras que los precios de los alimentos han subido un 36 %.

🔸 Alemania registra un crecimiento agrícola del 17,6 %, pero con precios un 37,9 % más altos.

🔸 España, por el contrario, sufre una caída del -1,6 % en el valor agregado agrícola, mientras los precios de los alimentos aumentan un 34,3 %.

🔸 Francia e Italia también muestran una pérdida de producción real con subidas de precios entre el 25 % y el 29 %.

Es decir: producimos menos, pagamos más y el campo está al límite. Las políticas del Pacto Verde, las restricciones medioambientales y el aumento de los costes energéticos y de insumos están asfixiando al sector agrícola, mientras los consumidores asumen la factura final.

