Abascal hunde como nunca a Sánchez a cuenta de Ceuta: «Tiene la empatía de un asesino en serie»

Contundente.

Santiago Abascal ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la falta de acción para prevenir el asalto masivo a la frontera en Ceuta y la nefasta gestión tras el hecho. Considera que el jefe del Ejecutivo ha traicionado a España y ha basado su intervención en desarrollar esta idea.

«El presidente Sánchez es un traidor. Ayer salieron cientos de miles de españoles en todos los barrios y ciudades de España a defender Ceuta y a gritar eso al presidente del Gobierno. Traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido, sus propios compromisos y sus propios electores. Y hoy hemos comprobado también que traidor a los policías a los que ha querido señalar y convertir en responsables de tomar la decisión de no defender nuestras fronteras».

Recordó que el Parlamento tiene la capacidad constitucional de debatir sobre la traición del líder del PSOE, aunque lamentó que su formación política sea la única dispuesta a hacerlo.

Afeó que el presidente del Gobierno haya tardado 35 días en acudir al Congreso a dar explicaciones y usó sus declaraciones tras el asalto, en las que calificó los hechos como un ataque.

«El 31 de julio el señor Sánchez habló de «ataque» y de violación de la integridad territorial. Este mismo lunes, en la radio, se ha referido a ese «ataque híbrido». No lo dijo VOX, lo dijo Sánchez. Dos veces con un mes de diferencia. Lo que el presidente reconoce en la radio, pero niega en el Consejo de Ministros y en esta tribuna. ¿Si fue un ataque, quién nos atacó, señor Sánchez? Dice usted que hemos sufrido un ataque, ¿quién lo hizo?».

También afeó sus ataques al rey Felipe VI y su sumisión a Mohamed VI: «Al rey de Marruecos, que reclama Ceuta como posesión propia, no le dedicó ni un solo reproche. Al contrario, lo exculpó, como ha hecho hoy. Lo vemos valiente con el rey de España y muy sumiso con el de Marruecos».

En su réplica, Abascal fue todavía más contundente al atizar al líder del PSOE por sus lágrimas de cocodrilo: «Tiene la empatía de un asesino en serie»