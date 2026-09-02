¡Cinco mentiras en la cara! Sánchez y cuatro ministros negaron que Marruecos organizara la invasión de Ceuta y la realidad les desmiente

Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas.

Y en el Gobierno Sánchez el nivel de piernas cortadas por las trolas vertidas con el asunto de Ceuta va in crescendo a medida que pasan los días.

Pedro Sánchez y al menos cuatro de sus ministros se empeñaron durante semanas en una versión oficial tan insostenible como repetida: la de que Marruecos no tuvo nada que ver con la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta a finales de julio de 2026.

Según ellos, todo fue cosa de «mafias, bulos en redes atribuidos a Rusia, Israel o una internacional ultraderechista» y una lectura interesada de una sentencia del Supremo.

La realidad, sin embargo, les volvió a dejar retratados.

El última y más demoledor desmentido llegó desde la propia Policía Nacional.

Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, sostiene que la invasión fue guiada y planificada por gendarmes marroquíes uniformados bajo órdenes de agentes de paisano.

El documento vincula la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre Ceuta y Melilla, y señala que el objetivo real no era migratorio, sino colapsar el control fronterizo español. Imágenes, fases de la entrada (primero jóvenes equipados, después perfiles más vulnerables) y el hecho de que el 90 % regresara en horas refuerzan esa conclusión.

Las mentiras, una por una

Asi se fue hundiendo el Ejecutivo socialcomunista en sus mentiras:

Pedro Sánchez: «Yo desde luego no veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia, también le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes«. Fernando Grande-Marlaska: «Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable«. Félix Bolaños: «No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia«. Elma Saiz: «Nosotros hablamos de evidencias y no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que aconteció el 30 y 31 de julio«. Óscar Puente: «Nosotros no creemos que el gobierno de Marruecos esté detrás. Otra cosa es que el fenómeno se desbordara y no hubiera capacidad para hacerle frente. Pero no estamos en la tesis de que esto haya sido algo organizado, sino que responde, como digo, a múltiples factores que yo creo que hay que tener en cuenta«.

El precedente de 2021

No es la primera vez. En mayo de 2021, con la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta tras la acogida de Brahim Ghali, el Gobierno también minimizó inicialmente la responsabilidad de Marruecos. Después llegaron los informes del CNI, el escrito de la Abogacía del Estado reconociendo que Rabat “participó y facilitó” el acceso ilegal, y las propias declaraciones marroquíes.

Cinco años después, el patrón se repite: negar, proteger la relación bilateral a cualquier precio y acabar desmentidos por los hechos y por sus propios servicios.La diferencia es que esta vez la magnitud ha sido mucho mayor (cifras oficiales y oficiosas oscilan entre 70.000 y 80.000 entradas) y el aislamiento del Gobierno es total: oposición, socios de coalición, cargos socialistas y una abrumadora mayoría de la opinión pública señalan a Marruecos. Solo el núcleo sanchista se aferra a la versión oficial… hasta que un informe policial lo hace añicos.La realidad, una vez más, les ha dejado en evidencia. Y no parece que sea la última.