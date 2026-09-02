Ana Rosa estalla contra Sánchez y el PSOE por intentar boicotear las manifestaciones por Ceuta: «¡Nos toman por idiotas!»

Sin medias tintas.
Ana Rosa ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el Partido Socialista no solamente por las mentiras y por la inacción ante la invasión de Ceuta y la afrenta a los caballas y los españoles, sino también por intentar boicotear las manifestaciones convocadas para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.
Tras felicitar a los ceutíes por su día, señaló que «hay poco que celebrar y mucho que reivindicar» tras un mes de una invasión que no impidió el Gobierno de Pedro Sánchez y una nefasta gestión por parte del marido de Begoña.
Y aquí puso el punto en el intento de Ferraz y Moncloa de boicotear las manifestaciones convocadas por la sociedad civil para mostrar su apoyo a Ceuta y reclamar acciones contundentes por parte del Ejecutivo para resolver la crisis.
«Cuando toda España muestra su apoyo libremente a los ceutíes, el PSOE decide desmarcarse de las manifestaciones. Ferraz y Moncloa intentan boicotear la movilización ciudadana. La Delegación del Gobierno, a través de la de Madrid, lo ha intentado, eso sí, de un modo fallido, insinuando que los ayuntamientos no pueden convocar, y Ferraz, y esto es gravísimo, envía una carta para que los alcaldes socialistas y los concejales no se manifiesten.
»Pero ¿qué le pasa al PSOE? ¿Por qué hace este ridículo de pedir que no se acuda a unas concentraciones sin banderas, sin colores, sin ideología de ningún tipo? ¿Qué le está pasando al relato del PSOE?».
Recuerda que ni el presidente ni ningún ministro pueden salir a la calle porque les abuchean. Pero ahora pretenden que sus alcaldes no salgan de sus despachos. Sin embargo, hay voces internas dentro del PSOE que no van a plegarse a semejante locura, aunque son muy pocos.
«Afortunadamente, hay socialistas solidarios, porque una cosa es ser «sanchista» y otra, muy distinta, ser socialista. Medio centenar de ayuntamientos socialistas anuncian su apoyo a la movilización. Si fuera por Moncloa, el Gobierno solo animaría a los ciudadanos a salir a las calles a reivindicar con pancartas el derecho del presidente a tener vacaciones. El sindicato de presidentes del Gobierno ya está trabajando para plasmarlo en el Estatuto de los Trabajadores».
Por último, ha atizado tanto a Sánchez como a Marlaska a raíz del informe de la Policía que los retrata, ya que desmonta su mentira de que no hubo avisos ni tenían conocimiento de una amenaza de asalto masivo.
«Y de la carta de Ferraz al informe de la Policía. Según El Español, la Policía española envió una nota informativa el día del asalto a Ceuta a los puestos fronterizos en la que se calificaba la situación de riesgo extremo. Ese escenario de accesos ilegales, ganado y salto de la valla, y todo de forma coordinada: una invasión guiada por gendarmes y agentes de paisano marroquíes. Menos mal que Marruecos colabora. Marlaska insiste en que no sabía nada, pues solo por eso debería dimitir. Un ministro del Interior no conoce los informes de su propia Policía. Nos toman por idiotas».