Ana Rosa estalla contra Sánchez y el PSOE por intentar boicotear las manifestaciones por Ceuta: «¡Nos toman por idiotas!»

Sin medias tintas.

Ana Rosa ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el Partido Socialista no solamente por las mentiras y por la inacción ante la invasión de Ceuta y la afrenta a los caballas y los españoles, sino también por intentar boicotear las manifestaciones convocadas para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.

Tras felicitar a los ceutíes por su día, señaló que «hay poco que celebrar y mucho que reivindicar» tras un mes de una invasión que no impidió el Gobierno de Pedro Sánchez y una nefasta gestión por parte del marido de Begoña.

Y aquí puso el punto en el intento de Ferraz y Moncloa de boicotear las manifestaciones convocadas por la sociedad civil para mostrar su apoyo a Ceuta y reclamar acciones contundentes por parte del Ejecutivo para resolver la crisis.

«Cuando toda España muestra su apoyo libremente a los ceutíes, el PSOE decide desmarcarse de las manifestaciones. Ferraz y Moncloa intentan boicotear la movilización ciudadana. La Delegación del Gobierno, a través de la de Madrid, lo ha intentado, eso sí, de un modo fallido, insinuando que los ayuntamientos no pueden convocar, y Ferraz, y esto es gravísimo, envía una carta para que los alcaldes socialistas y los concejales no se manifiesten. »Pero ¿qué le pasa al PSOE? ¿Por qué hace este ridículo de pedir que no se acuda a unas concentraciones sin banderas, sin colores, sin ideología de ningún tipo? ¿Qué le está pasando al relato del PSOE?».

Recuerda que ni el presidente ni ningún ministro pueden salir a la calle porque les abuchean. Pero ahora pretenden que sus alcaldes no salgan de sus despachos. Sin embargo, hay voces internas dentro del PSOE que no van a plegarse a semejante locura, aunque son muy pocos.

«Afortunadamente, hay socialistas solidarios, porque una cosa es ser «sanchista» y otra, muy distinta, ser socialista. Medio centenar de ayuntamientos socialistas anuncian su apoyo a la movilización. Si fuera por Moncloa, el Gobierno solo animaría a los ciudadanos a salir a las calles a reivindicar con pancartas el derecho del presidente a tener vacaciones. El sindicato de presidentes del Gobierno ya está trabajando para plasmarlo en el Estatuto de los Trabajadores».

Por último, ha atizado tanto a Sánchez como a Marlaska a raíz del informe de la Policía que los retrata, ya que desmonta su mentira de que no hubo avisos ni tenían conocimiento de una amenaza de asalto masivo.