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Periodismo

JULIA MENÉNDEZ QUÍLEZ (TVE), CON LAS MANOS EN LA MASA Y EN LA CARA DE OTRA COMPAÑERA

Una esbirra de Cintora agrede a otra periodista por decir la verdad sobre Ceuta

La reportera de 'Malas Lenguas' demostró tener también muy mala uva

Julia Menéndez Quílez.
Julia Menéndez Quílez.
Archivado en: Gobierno de España | Jesús Cintora | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE

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No fue a informar.

Fue a imponer su relato con malas artes, pero la pillaron con las manos en la masa…y en la cara de otra compañera de profesión

La tensión en Ceuta saltó de nuevo a las redes con un nuevo capítulo de enfrentamientos entre periodistas.

Según el relato que circula, Julia Menéndez Quílez acudió a montar el pollo entre manifestantes ceutíes que protestaban por la situación vivida en su ciudad autónoma y por las mentiras del Gobierno Sánchez.

El incidente desmintió de inmediato la versión que difundía Jesús Cintora sobre una supuesta agresión de ultraderecha a su periodista:

En el primer párrafo de su publicación, el usuario @miescano351 desmonta el relato oficial y señala directamente a la reportera de ‘Tele Pedro’ por su actitud intimidatoria hacia quienes contaban los hechos tal cual miescano351.

Reacciones en la red

El vídeo está corriendo como la pólvora entre los usuarios interesados en la cobertura informativa de Ceuta.

Varios comentarios coinciden en la necesidad de contrastar las versiones oficiales con lo que ocurre realmente en la frontera y en las calles de la ciudad. El vídeo adjunto al tuit muestra parte de la secuencia y refuerza la idea de que la agresora no actuó como mera profesional, sino como esbirra de un relato concreto.

Un usuario, viendo la enésima mentira de ‘Tele Pedro’, recordó a Manuel Mariscal (VOX) que va a tener un arduo trabajo si llega el día en el que la formació de Santiago Abascal llega al Gobierno de España y puede revertir ciertas dinámicas en TVE:

 

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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