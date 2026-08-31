Una esbirra de Cintora agrede a otra periodista por decir la verdad sobre Ceuta

No fue a informar.

Fue a imponer su relato con malas artes, pero la pillaron con las manos en la masa…y en la cara de otra compañera de profesión

La tensión en Ceuta saltó de nuevo a las redes con un nuevo capítulo de enfrentamientos entre periodistas.

Según el relato que circula, Julia Menéndez Quílez acudió a montar el pollo entre manifestantes ceutíes que protestaban por la situación vivida en su ciudad autónoma y por las mentiras del Gobierno Sánchez.

El incidente desmintió de inmediato la versión que difundía Jesús Cintora sobre una supuesta agresión de ultraderecha a su periodista:

‼️ Unos ultras agreden a periodista de ‘Malas Lenguas Noche’ 👉 «Quiero que la Policía actúe igual que actúa cuando ve una bandera de Palestina, a una profesora manifestándose por la educación pública o a un niño con una bandera de la estelada. Quiero que actúe con los nazis… pic.twitter.com/UpCyjgaqBN — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 29, 2026

En el primer párrafo de su publicación, el usuario @miescano351 desmonta el relato oficial y señala directamente a la reportera de ‘Tele Pedro’ por su actitud intimidatoria hacia quienes contaban los hechos tal cual miescano351.

Por mucho que Jesús Cintora te cuente el bonito cuento de que a Julia Menéndez Quílez la han agredido gente de la ultraderecha, la verdaad es que esta reportera de 'Tele Pedro' fue a amenazar a unos ceutíes, reporteras entre ellos, que simplemente contaban los hecho tal cual son. pic.twitter.com/yIBNFpeEyc — Luis Rioja (@miescano351) August 31, 2026

Reacciones en la red

El vídeo está corriendo como la pólvora entre los usuarios interesados en la cobertura informativa de Ceuta.

Varios comentarios coinciden en la necesidad de contrastar las versiones oficiales con lo que ocurre realmente en la frontera y en las calles de la ciudad. El vídeo adjunto al tuit muestra parte de la secuencia y refuerza la idea de que la agresora no actuó como mera profesional, sino como esbirra de un relato concreto.

Un usuario, viendo la enésima mentira de ‘Tele Pedro’, recordó a Manuel Mariscal (VOX) que va a tener un arduo trabajo si llega el día en el que la formació de Santiago Abascal llega al Gobierno de España y puede revertir ciertas dinámicas en TVE: