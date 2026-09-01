Chencho Arias desmonta a Pedro Sánchez con lo de Ceuta: «Es una patraña y me avergüenza su sumisión a Marruecos»

Durísimo.

El exembajador de España en la ONU, Inocencio Arias, ha reflexionado en El programa de Ana Rosa sobre la crisis en Ceuta y la nefasta gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su sumisión a Marruecos.

«Es decir, en el primer momento en que se produce la invasión, lo primero que hace Sánchez es que se convoque a la embajadora italiana y no al marroquí. Y, además, dice inmediatamente, de cara a la Unión Europea, que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad. Y, hombre, evidentemente, al menos por omisión, Marruecos tenía mucha responsabilidad».

Chencho Arias también desarmó el relato impulsado por el presidente sobre que no tuvieron conocimiento previo del asalto:

«Y esto de que no fueran informados es una patraña. El CNI español no es el mejor servicio de espionaje del mundo, pero es muy respetable y competente. Y, luego, los marroquíes tienen que saber lo que ocurre en su territorio. No se mueven muchas hojas de los árboles marroquíes sin que se enteren los servicios marroquíes de inteligencia. Si son tan buenos amigos nuestros, ¿por qué no nos avisaron?».

En cuanto a la sumisión del líder del PSOE a Mohamed VI, señala que es el gran «misterio de la encarnación» que no podemos desentrañar.

Recordó otros hechos que apuntan a que el Gobierno magrebí tiene información delicada sobre él: cuando el PSOE votó en contra de la condena a diplomáticos marroquíes por sobornos a eurodiputados y, sobre todo, por su postura sobre el Sáhara.

«¿Cómo se explica que un presidente de Gobierno español y, además, socialista, sin consultar al Parlamento, sin consultar a su partido, sin consultar al rey y, separándose de la doctrina de la ONU, dijera tajantemente que el Sáhara es marroquí? Todo lo que hace Sánchez es sumisión a Marruecos. El tema del Sáhara es tal misterio que ahí ha pasado algo gordo que no sabemos, pero que es bastante serio y que comprometería a Sánchez».

Por último, se atrevió a mojarse sobre cuál sería la razón que explica la inacción y dejadez de Sánchez desde el inicio de la invasión: