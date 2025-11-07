Ridículo máximo en Catalunya Ràdio: derraman bilis contra Rosalía por cantar en castellano con la Escolanía de Montserrat en ‘Lux’

El fanatismo, la intolerancia y la estupidez no tienen límites.

Y el independentismo catalán lo ha vuelto a demostrar.

La última genialidad de las filas de quienes quieren romper España ha sido criticar a Rosalía por cantar en castellano en su último disco que lleva por nombre Lux y que ha sido recibido con aplausos por la critica e incluso por artistas internacionales como Madonna.

Una tertuliana ha derramado bilis contra la cantante catalana por haber osado cantar en el idioma en el que nos entendemos todos los españoles y que hablan más de 650 millones de personas.

La mujer soltó una retahíla que mezcla la política con la religión, al más puro estilo talibán, mientras menospreciaba a la artista por ignorante, o le afeaba el gesto en caso de que conociera el significado para el movimiento elitista que ha hundido económicamente a Cataluña.

«Yo no sé si Rosalía sabe lo que significa Montserrat, pero si lo sabe, entonces tiene muy mala leche. Montserrat es un símbolo de resistencia catalana. Es el centro espiritual más importante del país. Es donde se encuentra la patrona de Cataluña, la Moreneta».

Si la argumentación no fuera tan totalitaria y asquerosa, sería humorística en clave de absurdo, como sacada de una obra de Albert Boadella.

«Ha sido y es un espacio de refugio moral y político. Durante el franquismo, por ejemplo, se mantuvo viva buena parte del alma del país [catalán]. Es un lugar que, cuando Cataluña pasó por sus peores periodos históricos, siguió al pie del cañón, y Rosalía va y hace cantar en castellano a los niños de la Escolanía.

Y esto es mucho peor que haber hecho toda su carrera en castellano, porque, de hecho, eso ya lo entendíamos y entendemos que Rosalía es una estrella del pop internacional bajo muchísima presión y con un papel muy complicado. Pero hacer cantar a la Escolanía en castellano es una humillación para los catalanes y, por tanto, para ella misma. Es una falta de respeto, es comparar un marco mental españolista hasta el fondo y, sobre todo, no haber entendido nada».

Para justificarse un poco, la tertuliana abrió la puerta a la ignorancia o a las supuestas «presiones» que impedirían a la pobre Rosalía cantar o difundir el argumentario independentista.

«De verdad, yo no creo que lo haga desde la malicia. Lo hace porque no tiene o no se puede permitir tener una conciencia un poco profunda de dónde viene».

Cabe destacar que en Lux, la artista ha cantado hasta en 13 idiomas, incluido el catalán.

Pese a la estupidez manifestada, y aunque el independentismo haga todo lo posible por perjudicar a la cultura catalana, las lenguas son para comunicarse, no para odiar.

Por impulsar este sectarismo y usarlo como arma política, el catalán se está convirtiendo en una lengua que hablan cada vez menos personas, gracias a la labor de los propios independentistas.