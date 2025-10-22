Rosalía se enfrenta a una multa de 60.000 euros por el aquelarre no autorizado en la Gran Vía

El sonido de los tambores y los cánticos de un insólito “aquelarre” en el centro de Madrid sigue resonando entre las instituciones de la capital. L

a artista Rosalía ha vuelto a poner el foco en la gestión de eventos públicos y la seguridad ciudadana después de su reciente convocatoria en la calle, que podría acarrearle una sanción de hasta 600.000 euros según la normativa actual.

La cantante, conocida por su habilidad para fusionar el flamenco con ritmos contemporáneos, sorprendió a sus seguidores al convocar un encuentro en una plaza céntrica de Madrid.

Bajo el pretexto de celebrar un aquelarre —un término que evoca reuniones festivas y rituales ancestrales—, la cita atrajo a cientos de personas, generando gran expectación pero también un notable desorden en la ciudad. Sin contar con los permisos necesarios, la actuación de Rosalía plantea una cuestión crucial: ¿dónde se traza la línea entre la expresión artística y las normativas de convivencia urbana?

La respuesta parece estar relacionada con la gravedad de la posible multa. Las autoridades han recordado que organizar eventos masivos en la vía pública sin autorización puede ser castigado con sanciones que van desde 30.000 hasta 600.000 euros, dependiendo del impacto en el orden público y del riesgo para la seguridad ciudadana.

En este caso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha dudado en calificar lo ocurrido como “alteraciones graves de seguridad”, enfatizando la necesidad de actuar con firmeza y solicitando la intervención del delegado del Gobierno en la ciudad.

Rosalía corriendo por Gran Vía es como yo cuando abro un paquete de Apetinas y todos los que me rodean vienen a pedirme “solo una” 😭 pic.twitter.com/LF2HoP9N5T — Aperitivos Tosfrit (@TosfritOficial) October 21, 2025

Elementos del expediente sancionador

Falta de permiso: No existe constancia administrativa que indique que se haya solicitado autorización para llevar a cabo el evento.

No existe constancia administrativa que indique que se haya solicitado autorización para llevar a cabo el evento. Afluencia masiva: La llegada de cientos de asistentes superó todas las previsiones, colapsando el tráfico y complicando el trabajo de los servicios de emergencia.

La llegada de cientos de asistentes superó todas las previsiones, colapsando el tráfico y complicando el trabajo de los servicios de emergencia. Alteraciones graves: Las autoridades municipales han registrado alteraciones del orden público, incluyendo empujones y obstrucciones a peatones y vehículos.

Las autoridades municipales han registrado alteraciones del orden público, incluyendo empujones y obstrucciones a peatones y vehículos. Reincidencia pública: No es la primera vez que se producen eventos similares en la capital, aunque raras veces son liderados por artistas del calibre de Rosalía.

¿Por qué puede ascender a 600.000 euros la sanción?

La cantidad máxima se aplica en situaciones especialmente graves, cuando se demuestra que el evento ha puesto en peligro tanto a los asistentes como al entorno urbano. Según la legislación española, las infracciones muy graves relacionadas con espectáculos públicos y actividades recreativas pueden alcanzar dicha cifra. Además, el eco mediático del caso ha intensificado tanto la presión política como social para actuar con decisión.

Curiosidades y datos curiosos

El término aquelarre proviene del euskera y significa literalmente “prado del macho cabrío”, aunque hoy se asocia a reuniones festivas alternativas o contraculturales.

En 1985, el grupo Kortatu organizó un concierto callejero en Lavapiés que fue catalogado como un “aquelarre antifascista”, demostrando que las celebraciones urbanas espontáneas tienen una larga tradición.

organizó un concierto callejero en que fue catalogado como un “aquelarre antifascista”, demostrando que las celebraciones urbanas espontáneas tienen una larga tradición. La sanción propuesta para Rosalía sería una de las más altas impuestas a un artista por un evento celebrado en vía pública en España .

sería una de las más altas impuestas a un artista por un evento celebrado en vía pública en . Anteriormente, otros artistas han sido multados por actuaciones sin licencia, pero rara vez las cifras han superado los 30.000 euros.

El término “aquelarre” ha sido utilizado por los medios para describir desde fiestas alternativas hasta protestas políticas o incluso mítines.

Ranking histórico de sanciones por eventos en vía pública en España

Año Artista/Organizador Ciudad Motivo Multa propuesta 2003 Fermin Muguruza Madrid Concierto prohibido en Malasaña Hasta 30.000 € 2010 Festival alternativo Barcelona Ruidos y alteraciones del orden 12.000 € 2022 Artista local Sevilla Fiesta no autorizada en la calle 6.000 € 2025 Rosalía Madrid Aquelarre sin permiso Hasta 600.000 €

¿Qué sucederá ahora?

El proceso sancionador abierto por el Ayuntamiento de Madrid podría culminar en una multa ejemplarizante. La decisión final dependerá tanto de informes técnicos como jurídicos y también de posibles negociaciones entre las partes implicadas. Sin embargo, este caso ya ha suscitado un intenso debate sobre las responsabilidades que tienen los artistas al movilizar a sus seguidores y sobre el papel que juega la administración en gestionar la cultura urbana.

Mientras tanto, Rosalía guarda silencio ante lo sucedido. Sus seguidores han convertido las redes sociales en un bullicioso espacio lleno de apoyo y memes; algunos incluso ironizan con frases como “los de Madrid estáis locos”, que ya se ha convertido en tendencia.

No faltan quienes ven este episodio como un tira y afloja entre creatividad espontánea e institucionalidad rigurosa; entre el encanto del espectáculo y las minucias reglamentarias. Lo cierto es que esa frontera sigue siendo tan impredecible como fascinante, al igual que la música misma de Rosalía.