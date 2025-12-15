Zapatero se reunió en secreto en el Monte del Pardo con el empresario de Plus Ultra, tres días antes de la detención de este último

Huele que apesta.

Porque eligieron además un lugar sin cobertura de móvil, el estilo de los mafisosos.

El periodista Alejandro Entrambasaguas revela en’ El Debate’, hoy en exclusiva, las imágenes que confirman la reunión secreta entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez.

Este encuentro se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2025 en una zona apartada de El Pardo, Madrid, donde no había cobertura telefónica, y se extendió durante más de una hora, combinando paseos y un desayuno en el restaurante El Torreón.

Fue tras este furtivo encuentro, cuando Martínez comenzó a borrar mensajes y datos como un poseso.

Llevaba meses bajo el radar de los servicios de información por su relación con el expresidente del Gobierno y la Venezuela chavista, pero algo clave le filtro Zapatero.

Martínez, de 58 años y natural de Elda (Alicante), salió de su ático en el barrio de Salamanca a las 8:26 horas con una bolsa llena de documentos.

Condujo su Mini Cooper verde hasta un descampado donde le esperaba Zapatero, que estaba en un Toyota Land Cruiser negro del Ministerio del Interior. Ambos accedieron a un camino restringido de Patrimonio Nacional a las 9:01 horas, tras abrir una cancela.

Pasearon rodeados por la vegetación, sin señal alguna, y luego disfrutaron de un desayuno a base de huevos a la plancha con jamón en la mesa 56 del restaurante, acompañados por hasta seis agentes y cuatro vehículos con matrícula reservada, incluyendo un Land Rover Freelander blanco.

Este tipo de encuentros eran frecuentes desde hacía años, aunque Martínez había reducido su frecuencia en las últimas semanas debido a sospechas sobre posibles seguimientos. La reunión ocurrió tres días antes de su arresto el jueves por parte de la UDEF de la Policía Nacional, junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado Roberto Roselli. La causa es secreta e investiga un entramado relacionado con el blanqueo que tiene ramificaciones en Venezuela y Francia, así como movimientos financieros sospechosos y desvío de fondos vinculados al tráfico de oro.

Hoy mismo, en OKDIARIO, como tarde de la larga entrevista que tuvo con Eduardo Inda antes de entrar en prisión, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, realizada poco antes de su ingreso en prisión provisional (el 27 de noviembre de 2025, acusa directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de haber acumulado una gran fortuna en Venezuela mediante negocios relacionados con petróleo, oro y otros recursos naturales, principalmente a través de la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), epicentro de la corrupción chavista según múltiples investigaciones internacionales.

Afirma que Zapatero «se ha hecho muy millonario en Venezuela negociando con petróleo, oro y otros recursos».

Menciona colaboraciones en la exportación de petróleo vía PDVSA.

Basado en información de «gente cercana al Gobierno venezolano» (exfuncionarios o allegados).

Describe a Zapatero como alguien con una «estructura amplia» de relaciones, incluyendo empresarios españoles y chinos.

Estas declaraciones se enmarcan en la reactivación de la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra (2021), vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Recientemente (diciembre 2025), se detuvieron al presidente y CEO de Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales, posiblemente relacionado con fondos venezolanos ilícitos.

El rescate de Plus Ultra

Ábalos (en entrevistas previas a su prisión) y su hijo Víctor han señalado que Zapatero presionó intensamente para aprobar el rescate, declarando la aerolínea «estratégica» pese a no cumplir criterios (representaba solo el 0,03% del tráfico aéreo español).

Fuentes judiciales y mediáticas (como The Objective y Periodista Digital) indican que Zapatero medió directamente en reuniones con Ábalos.

El empresario Víctor de Aldama (implicado en la trama Koldo) confirmó presiones similares.

Vínculos con el rescate de Plus Ultra y el chavismo

La aerolínea Plus Ultra recibió un rescate del Gobierno español por valor de 53 millones de euros, impulsado según el exministro José Luis Ábalos –actualmente encarcelado– por la presión directa ejercida por Zapatero, a pesar de las dudas sobre su viabilidad y sus conexiones con el régimen venezolano. Ábalos lo confirmó públicamente, subrayando los vínculos chavistas que tiene la compañía. Por su parte, Zapatero, conocido como el «chavista» debido a su mediación en Venezuela, se encuentra ahora bajo la lupa de la Administración Trump, que ha hecho circular rumores sobre una posible revocación del visado y sanciones debido a esos vínculos, según ha indicado el empresario Víctor Aldama en ‘Horizonte’.

Aldama acusó a Zapatero de estar implicado en la financiación ilegal del PSOE, afirmando haber participado en reuniones y poseer documentación al respecto, incluyendo un sobre que ya fue mencionado anteriormente.

Relató que parte de las comisiones obtenidas por constructoras financiaron al partido, aunque evitó concretar si estos fondos provenían directamente de Venezuela como los procedentes de PDVSA, pero insistió en que existen pruebas. Estas declaraciones se suman a las revelaciones hechas por Aldama sobre la presión ejercida por Zapatero para asegurar el rescate de Plus Ultra, incluyendo la asignación de 10 millones para la Internacional Socialista.

Negocios familiares y mentoría ideológica

La figura de Julio Martínez está estrechamente ligada al entorno familiar de Zapatero. Él dirige Análisis Relevante SL, una empresa dedicada a consultoría e informes estratégicos que fue constituida en febrero de 2020 con ingresos modestos y sin empleados registrados. Esta sociedad fue cliente también de Whathefav SL, la agencia comunicativa creada en 2019 por las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Zapatero. La agencia lo confirmó públicamente, mientras que los investigadores consideran que esta relación es clave para entender operaciones financieras sospechosas.

Tras su detención, tanto Martínez como Martínez Sola y Roselli quedaron en libertad provisional el sábado pasado. Se les impuso la retirada del pasaporte, prohibición para abandonar España y obligación para comparecer ante los juzgados. La investigación continúa abierta, con diligencias destinadas a rastrear el destino final del dinero involucrado.

En este contexto complejo, aparece nuevamente Zapatero como una figura central dentro del círculo cercano a Pedro Sánchez. Fuentes lo describen como «el jefe en la sombra», influenciado ideológicamente por su abuelo materno, Juan Rodríguez Lozano, militar republicano asesinado en 1936 por falangistas en un episodio oscuro llamado «Adoles«. Esta herencia familiar ha dejado una impronta significativa que modela su perspectiva política actual. Tal bagaje podría explicar su inclinación hacia narrativas radicales desde la izquierda así como su participación activa en pactos con independentistas y comunistas.

La operación contra Plus Ultra salpica al Gobierno debido al rescate polémico. Ábalos ha vinculado claramente a Zapatero con esta decisión crucial, pese a las objeciones internas surgidas dentro del propio partido. La intervención realizada por la UCO ha corroborado infiltraciones dentro ministerios como Transporte, Industria y Transición Ecológica para asegurar licencias favorables. Los rumores sobre financiación irregular del PSOE mediante comisiones relacionadas con Venezuela agravan aún más esta situación crítica; además, Aldama ha alabado públicamente la valentía mostrada por Carolina Perles –la exmujer de Ábalos– al coincidir con sus denuncias anteriores.