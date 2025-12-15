Un desquiciado Santos Cerdán (PSOE), a punto de llevarse por delante a Ana Pastor (laSexta) a la salida de los juzgados

Momento tenso a la salida de los juzgados de Tafalla (Navarra).

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, no recibió de buen agrado la presencia de los periodistas en los exteriores de la sede judicial.

El político socialista, que fue abordado por Ana Pastor, reportera y presentadora de laSexta, no quiso atender a la misma ante de proceder a cumplimentar su comparecencia quincenal ordenada por Leopoldo Puente, juez del Tribunal Supremo.

A diferencia de la primera vez que acudió al juzgado, donde apenas hubo presencia de medios de comunicación, en esta oportunidad, a raíz de todas las informaciones que vienen acorralando al PSOE, sí que fueron varios los compañeros de los servicios informativos los que estuvieron presentes en las afueras del juzgado.

Cuando salió de su comparecencia, Cerdán, visiblemente molesto, eludió dar respuestas a las preguntas de la periodista de la segunda cadena de Atresmedia sobre los presuntos amaños en la SEPI:

Nada. Daré la cara cuando tenga que darla.

Acto seguido, Cerdán se montó en el coche que le esperaba en la puerta del juzgado y sin responder a nada más ha pedido con enfado que le dejaran cerrar la puerta del coche.

De hecho, el vehículo que llevaba al exsecretario de Organización no llegó a cerrar la puerta y algún compañero de los medios de comunicación llegó a ser golpeado de manera involuntaria.