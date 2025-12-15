Zapatero, ¿detención inminente?

El cerco judicial se cierne sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos ya lo sabíamos, pero las cosas y más las de este tipo, siguen su curso.

Ahora el presidente socialista que sumió a nuestro país en la ruina, pero que se sonríe con cómo se está llenando los bolsillos ayudando al dictador Maduro en Venezuela, tiene las horas contadas.

El Confidencial cuenta que:

Julio Martínez Martínez, el empresario vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero que fue detenido por el desvío de fondos de la aerolínea venezolana Plus Ultra, tomó medidas para tratar de dificultar las pesquisas. Los investigadores detectaron que el colaborador del expresidente del Gobierno empezó a eliminar contenido de sus teléfonos móviles y borró correos electrónicos días antes de su arresto. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Martínez Martínez, un gran desconocido hasta ahora, de colaborar en el blanqueo de dinero procedente del contrabando de oro y el saqueo de ayudas sociales de Venezuela a través de la estructura societaria de Plus Ultra. La trama usó en la triangulación de fondos los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a la aerolínea en marzo de 2021 para ayudarla a superar los efectos de la pandemia.

Por supuesto, en estos casos, siempre hay más. Y es que encontramos otros tres detenidos, entre ellos, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli.

Ahora, la investigación revelará lo que corresponda, pero muchos tenemos claro que todos los caminos llevan a Roma. Lo analizamos en ‘La Burbuja’ de este lunes 15 de diciembre con los mejores especialistas.