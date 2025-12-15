Macarena Olona estalla contra la fontanera del PSOE: “Leire Díez es un saco de mierda, intentó atacar a un familiar mío”

Macarena Olona es una polemista como pocas.

Desde sus intervenciones como diputada en el Congreso hasta sus participaciones en diversos programas de tertulia política, sus palabras resuenan y no dejan indiferente a nadie.

Olona vuelve al plató de Periodista Digital para conversar sobre diversos temas —personales y profesionales— con el director de este medio, Alfonso Rojo. Sus reflexiones en Tiempo de Hablar seguramente generarán polémica:

«Nunca he sufrido una situación de acoso sexual en mi vida profesional».

«La izquierda antes decía que las denuncias falsas no existían, pero ahora sí».

«No me importa que me llamen ‘facha’: me lo decían en el País Vasco por ser abogada del Estado».

«Lo importante es levantar la voz en defensa de los colectivos en los que creo y que apoyo».

«Pablo Iglesias fue el responsable de que me cancelaran en TVE».

«El origen de las puertas giratorias está en que los políticos no pueden ganarse la vida sin su actividad política».

«A los jóvenes les digo que la vocación política está bien, pero hay que entrar después de tener una vida».

«Los únicos que siempre salen bien parados de las crisis son la clase política y la clase sindical».

«La Guardia Civil no está a favor de ningún Gobierno ni partido político».

«Leire Díez es un auténtico saco de mierda: intentó atacar a un familiar mío».

«Podemos venía a acabar con la casta, pero se han convertido en la casta».

«Bukele ha convertido El Salvador en uno de los países más seguros y en socio preferente de Trump».

«Hay mucha hipocresía con El Salvador: los que etiquetan de dictador a Bukele callaban ante las masacres».

«El CECOT es el símbolo de la lucha contra el crimen organizado».

«Hay miembros de las principales bandas latinas viniendo a España porque saben que con este Gobierno pueden delinquir».

«La doctrina Bukele se basa en poner todos los derechos en las potenciales víctimas; aquí hacemos lo contrario».

«Echo de menos el Congreso, no te voy a mentir».

«Mi posición con la inmigración es muy clara: fronteras seguras, inmigración ordenada y entender a Latinoamérica porque son pueblos hermanos».

«La inmigración no es un elemento a atacar per se».

«Tengo muchos enemigos: es un orgullo el tamaño y la cantidad que poseo».

«España no está podrida; es el sistema que tenemos el que beneficia a la clase política y perjudica al pueblo».