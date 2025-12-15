Sánchez en la cuerda floja: un balance fake mientras la corrupción y los acosos estallan en su cara

Pedro Sánchez adelanta a su tradicional balance de fin de año en el peor contexto político desde que aterrizó en La Moncloa. El socialista huye como un conejo y hará el tradicional encuentro antes de las elecciones de Extramdura porque sabe que se llevara un nuevo golpe electoral.

Mientras él se esfuerza en proyectar una imagen de estabilidad y de “resistencia”, el PSOE acumula casos de corrupción y denuncias de acoso sexual que han abierto una grieta con sus socios y con sus votantes, que ponen en duda la viabilidad de su permanencia en el poder.​

En las últimas semanas se han conocido al menos siete casos de presunto acoso sexual que afectan a distintos cargos socialistas, un golpe directo a una de las banderas centrales del sanchismo: el feminismo. La dirección del partido insiste en que está actuando “con contundencia y transparencia”, pero el desgaste es evidente y el relato de “tolerancia cero” ya no cala igual.​

Al igual que con la corrupción, el hecho de que solo han actuado cuando los casos han sido destapados por la prensa, destruye ese relato. Y las informaciones que siguen saliendo, han desmontado los intentos por desviar la atención.

A esta crisis se suma el frente de la corrupción que salpica a su Ejecutivo y su partido: el caso Koldo sigue escalando en el Tribunal Supremo, lo que inició con unas irregularidades en la compra de mascarillas ha escalado con los presuntos amaños de contratos de obra pública ligados a la trama de Servinabar, que implica de lleno a Santos Cerdán y distintos cuadros socialistas. La investigación señala indicios de delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal, y mantiene en prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García.​

El foco también apunta al entorno íntimo de Sánchez: su hermano David, y su esposa, Begoña Gómez, figuran en distintas investigaciones judiciales por posibles irregularidades en contratos y tráfico de influencias, lo que alimenta la sensación de un poder rodeado de sospechas. ​

Los socios del Gobierno temerosos de que este panorama les salpique, hablan ya de fin de ciclo y lanzan advertencias -que no cumplirán porque les conviene un Sánchez cada vez más débil.

Yolanda Díaz ha dicho que “así no se puede seguir” y reclama cambios de calado; el PNV avisa de que, si no se frena la “hemorragia de escándalos”, habrá que ir a elecciones; Junts explora cómo sacar ventaja de la “implosión” del Ejecutivo. ERC se queda sin excusas para disculpar la corrupción; el discurso de limpieza de Podemos se cae al apoyar un Gobierno corrupto y machista.

Incluso el presidente de la Conferencia Episcopal plantea abiertamente una moción de censura o una cuestión de confianza, cosa que puso a rabiar a Félix Bolaños.​

Frente a todo esto, Sánchez hace un ‘balance’ en el que seguirá repitiendo los mismos mantras de los últimos meses -afirmando que han sido “transparentes” y “contundentes”- mientras ataca al PP y azuza el miedo a la ‘extrema derecha’ para intentar calcar la estrategia del 2023, que le permitió seguir en el poder pese a perder las elecciones.

Este y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este lunes, 15 de diciembre, junto al periodista Xavier Horcajo.